Stejně se vyjádřil Marek Nevoral. „Za klub KSČM rozpočet také nepodpoříme,“ oznámil. Hejtman Vítězslav Schrek reagoval slovy, že když byli komunisté vyzváni k připomínkování rozpočtu, tak nereagovali. „Ano, my jsme nedali žádné připomínky, protože nám v předchozích letech na žádnou připomínku nebylo vyhověno a nyní vidím u klubu ANO, že se to opakovalo,“ odpověděl mu Nevoral.

Fond Vysočiny nabídne stovky milionů, venkov může opravovat silnice i chodníky

Kukla přitom vyjmenoval, že hnutí ANO chtělo více investic do opravy silnic, do parkování u zoo, do staveb ve vodním hospodářství nebo do fondu pro podporu záchranných složek, který by musel nejprve vzniknout. „Bohužel nám ani v jedné připomínce nebylo vyhověno,“ dodal.

Koalice dala prostor všem

Současný náměstek pro ekonomiku Miroslav Houška zdůraznil, že návrh rozpočtu se konzultoval napříč zastupitelstvem a připomínky opozice bral s kolegy ve vedení hejtmanství velmi vážně. Tu k opravám silnic navíc částečně akceptoval. Důkazem budiž naplánovaná oprava silnice mezi Ledčí nad Sázavou a Hojanovicemi za více než 150 milionů korun.

Fond na energie

Velké emoce vyvolal rezervní fond na energie, kde má být vyhrazených pět set milionů korun na neočekávatelný vývoj. Kukla to vnímal jako vzkaz vládě, že hejtmanství nevěří zastropování cen energií pro obce a pro kraje. „Máme tam půl miliardy, která tam bude ležet a my ji nebudeme čerpat, protože vláda ten slib dodrží,“ prorokoval.

Kuchyni v jihlavské nemocnici po nákladné opravě nezastaví ani blackout

Na to odpověděla první náměstkyně hejtmana Hana Hajnová. „My vládě věříme, ale bohužel nevíme, kdy skončí válka. Za energetickou krizi může Rusko,“ prohlásila. Následně se Kukla a Schrek shodli, že když peníze na rezervním účtě zůstanou, může se zastupitelstvo zabývat tím, jak je proinvestovat.