Tausch se zlobí, že jsou psí výkaly na dětském hřišti a na umělé i přírodní trávě tamního fotbalového hřiště. „Ale víte proč se umělé trávě říká umělá? Neroste. Není přírodní. Je umělá. Vaše hovno nikoliv. Nevsákne se do hlíny, neschová se do neposečené trávy, neodnese si ho krtek na památku do chaloupky. Bude tam, než ho někdo uklidí nebo se v něm vyválí,“ nebral si servítky.

Situace je o to pikantnější, že v Třešti mají na dětské i fotbalové hřiště psi vstup zakázaný. „Co žene majitele psa, aby šel do toho místa, kde psi mají vstup zakázaný, drze tam nechal psa se vydělat a odešel, aniž by to uklidil,“ ptal se Tausch. Podle něj by nebyl takový problém dojít se psem na pole, kde by sice exkrementy také neměly zůstávat, ale nikomu tam nevadí.

Tausch volá po tom, aby pejskaři dostávali pokuty, jinou cestu nevidí. „Věřím, že kdyby se dala exemplární vysoká pokuta a lidé by se o tom dozvěděli, začali by to radši sbírat, nebo došli někam za město. Těch výkalů je čím dál více a apelovat na lidskost pejskařů je zbytečné,“ řekl Tausch Deníku.

Postih přitom může být až dva tisíce korun, informoval zástupce velitele jihlavských strážníků Stanislav Maštera. „Pachatel přestupku může dostat pokutu pouze v případě, že je přestupek spolehlivě zajištěn, k tomu lze využít například i záznam z kamerového systému,“ dodal s tím, že obecně jsou největší problémy na sídlištích a v lokalitách, kam chodí lidé své psy venčit.

Dle reakcí veřejnosti jsou ale v Třešti psí výkaly i jinde po městě. Lidé i přesně ví, kteří pejskaři neuklízí. Se začínající zimou se situace zřejmě nezlepší. Spousta pejskařů si totiž řekne, že výkaly jejich psa skryje sníh. A je to pravda, ovšem jen dočasně. „U nás kolem plotu ,nasbírám´ na jaře, když sleze sníh, pravidelně každý rok půl kýble psích hoven,“ potvrdil František Morkus z Třeště.

Starosta Vladislav Hynk si ale nemyslí, že by situace zrovna v Třešti byla nějak výjimečná. „To je problém každého města a každé obce. Není to jen v Třešti,“ usoudil a pokračoval: „Pokud by se podařilo někoho z těch lidí chytit, můžeme ho přes přestupkovou komisi potrestat. Ale je to zdlouhavé.“

Hynk i Tausch však zdůraznili, že ne všichni majitelé psů jsou, slušně řečeno, čuňata. „Dělá to špatné jméno všem pejskařům,“ mrzelo Tausche. Také Hynk si uvědomuje, že chyba je u pár jedinců. „Je to základ slušného chování a ohleduplnosti vůči zbytku města. Psi za to nemohou, mohou za to majitelé. Ale nezobecňoval bych to,“ prohlásil.

Na sociálních sítích zaznělo, že by situaci mohla zlepšit instalace košů na psí výkaly, u kterých jsou i sáčky. „My chceme po městě rozmístit více košů. Ale nevěřím tomu, že ten pes udělá potřebu u toho koše, že je tak vychovaný. A nevěřím, že se někdo bude vracet iks metrů pro pytlík, aby hodil ten exkrement do koše. Místní dostávají sáčky na radnici a to si myslím, že je dostatečné,“ uzavřel starosta.