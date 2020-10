Plánovanou výstavbu pro Deník potvrdila pražská centrála hobbymarketu Baumax pro Českou republiku. „Prodejna by se měla otevřít na začátku příštího roku, někdy v lednu, ale přesný datum ještě není známý,“potvrdili.

Nový obchod vznikne na okraji průmyslové zóny, poněkud stranou od obchodních zón ve městě. „ Na radnici samozřejmě o plánovaném hobby marketu Baumax víme. Obchodní zóna už zde byla předtím, jedná se o průmyslovou zónu s možným obchodním využití,“ komentovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Právě skrze umístění obchodu projde úpravou také vytížená silnice v ulici Hrotovická. Konkrétní úpravy čekají čtyř ramennou křižovatku. „Na té křižovatce bude vybudovaná světelná signalizace. Dopravu tam začnou řídit semafory,“ sdělil vedoucí odboru dopravy třebíčské radnice Aleš Kratina.

Právě na světelnou signalizaci přispěje městu také samotný provozovatel obchodu. „Čtvrtinu nákladů pro zřízení semaforů na tuto křižovatku zaplatí Baumax,“ informovala Martakidisová.

Prodejna budí vášně

Na místě vznikl nejprve jeden z prvních obchodních domů, potraviny Pramen. „Vzpomínám, že jsem tam chodila nakupovat ještě s rodiči. Pamatuji si, že tam hodně jezdívali naši známí z okolních vesnic, bývalo tam levnější zboží. A taky větší výběr než ve smíšenkách na vsích,“ vzpomínala třebíčská rodačka Marie Svobodová. Poté v budově sídlila firma na dveře.

Prodejna už teď budí vášně. Někteří obyvatelé se diví, proč prodejnu chce otevřít zrovna Baumax. Jiným zase připadá další obchoďák v Třebíči nadbytečný. „Na tak malé město mi to připadá zbytečné. Jasně, je fajn, že tu bude větší výběr, ale město se pomalu přeměňuje z města na nákupní zóny. Nehledě na to, že to opět zvýší dopravu na Hrotovické. A to už tak jde o frekventovanou silnici. Nechci si ani představit, jak tudy pojedu v dopravní špičce,“ mínila Martina, která bydlí v rodinném domě naproti budoucímu obchodu.

Budova byla donedávna využívána ke sportovním aktivitám. Zájemci si v objektu mohli zahrát squash nebo badminton. Nakonec ale museli objekt opustit. Jestli se podaří tyto sporty v Třebíči obnovit, ale zatím jisté není. „ Provozovatelům sportovních aktivit jsme dali tipy na prostory, které by bylo možné pro tyto aktivity využít,“ dodala Martakidisová.

Společnost Baumax funguje pod polskou společností Mercury Market, která ji založila pro obchodování v ČR. V Česku provozují zatím osmnáct prodejen. Společnost v prodejnách nabízí sortiment pro dům, byt i zahradu. Nechybí zahradní nábytek, kuchyně a vybavení koupelen. Nejbližší prodejna Baumaxu zatím funguje ve Znojmě. Dříve byl Baumax také v Jihlavě, ale v roce 2016 skončil původní provozovatel a obchod v Jihlavě převzala společnost OBI.