Ovšem nezapomínejme, že i naši dědové byli malí kluci a s holčičkami babičkami byli v létě k neudržení, jen aby už mohli být u vody. A kde si vychutnávali vodní radovánky? U rybníka.

Právě přírodní vodní nádrže tehdy sloužily rybářům i vodomilům. Jeden takový rybník nad restaurací Pančava byl pro Jihlavany vyhledávaným místem ke koupání po roce 1950. „Cesta k Novému rybníku vedla za hospodou a mostem do kopečka, pak bahnitou loučkou kolem skruže s ropuchami a pralesa rákosí,“ vzpomněl si Miroslav Hladký z Brtnické ulice, jak ho maminka brávala k rybníku.

Leželo se na mokré trávě kolem vody. Písek s bahnem zůstával mezi prsty. Ve vodě se nohy bořily do mazlavého černého jílu. Rozvířená voda byla žlutá a hnědá bahnem a nikomu to nevadilo. „Břeh byl plný vodomilů na dekách, nebylo kam šlápnout,“ vybavil si Hladký.

Plovárna U dlouhé stěny

Jihlavané měli štěstí i na koupaliště. „Generál Johann Franz Kempen postavil vojákům plovárnu U dlouhé stěny a už od roku 1854 se tam koupala veřejnost,“ připomněl jihlavský historik Zdeněk Jaroš. „Hned se tam usídlila honorace s rodinami. Radní, podnikatelé, obchodníci, vesměs bohatí lidé tam hledali letní zábavu. Plovárna byla dobře zařízená kabinkami pro pány a dámy. I speciálním vybavením pro děti. Nechyběly sprchy, skákací můstky a nejrůznější atrakce. Lidé se mohli hodiny slunit na speciálních dřevěných molech,“ doplnil Jaroš.

Ovšem Jihlava měla svého času unikátní koupaliště bezmála v samotném centru. Vlny Koňského rybníka šplouchaly už dávno před rokem 1850 v místech dnešního dětského dopravního hřiště pár kroků jihovýchodně od obchodního centra City park.

„Koňský rybník napájela dlouhé roky čistá potoční voda. O horkém létě se tam scházely zástupy Jihlavanů také proto, že rybník ležel pár kroků od centra,“ přiblížil historik Karel Křesadlo. Dodal, že o koupaliště Jihlavany připravila horšící se kvalita vody.

„Lidé nadávali na špinavou vodu, ale nikdo s tím nic nedělal a tak se dál do rybníka chodili koupat. Krom toho tam chodili hospodáři plavit koně a nikdo z magistrátu to neřešil. Časem vyrostly kolem tovární budovy a voda v nádrži začala zapáchat. To byl konec Koňského rybníka. Následovalo vysušení a Jihlava tak přišla o malebné a hojně vyhledávané místo v samotném centru,“ shrnul svého času Karel Křesadlo.

STANISLAV JELÍNEK