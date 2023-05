„Šílený, nemám brýle a nevidím na to. Nebudu sprostá, ale znepříjemňují nám to,“ zlobí se Helena Herklová, která k automatu u základní umělecké školy přichází spolu s kolegyní Libuší Melounovou.

A obě dámy musí čekat. Parkovné si nyní vyřizují manželé Rudolfovi, kteří přijeli z Otína. Zkusili vhodit do automatu peníze bez zadání SPZ a chvíli to vypadalo, že lístek dostanou i tak. Ale nakonec ne, automat lístek bez zadání značky prostě nevydá. Nedá se nic dělat, řidič musí odejít, aby SPZ zjistil.

Vrátí se, značku zadá a po vydání lístku chvíli tápe. Hledá, dokdy má parkoviště zaplacené. „My jsme u nového automatu poprvé,“ vysvětluje, proč nebylo zaplacení lístku plynulejší.

Helena Hekrlová se v tu chvíli už očividně zlobí. Značku auta zadá, navolí si čas parkování a v tu chvíli jí zarazí informace na displeji. „Přeplatek deset haléřů? A co já s tím,“ ptá se kolegyně. Nakonec i ony dostanou lístek. Ale spokojené nejsou. „Radnice zase udělala něco pro zlepšení dne obyvatelům,“ říká ironicky Helena Hekrlová. „Naprosto zbytečná investice, staré automaty fungovaly,“ dodává její kolegyně.

Obě dámy mají podnik s dámskou módou a v centru parkují, proto se nabízí otázka, jestli změnám rozumí. „Vzhledem k tomu, že jsme podnikatelé, byli jsme na magistrátu na informační schůzce. A stejně tomu nerozumíme. Nevím, kde budu parkovat, jak budu nakládat zboží, nic nevím,“ krčí rameny Helena Hekrlová.

Podobně to vidí i čtenáři Jihlavského deníku – podle ankety, do které se během prodlouženého víkendu zapojilo téměř dvě stě padesát respondentů, změnám rozumí jen sedm procent obyvatel. Zbytek nikoliv.

Do menšiny spokojených patří například Katka z Cerekvičky. „Ráno jsem si ještě zjišťovala informace, je jich dost, i mapy jsou dobré. Uvidíme, jak to bude fungovat za provozu,“ hodnotí nový parkovací systém poté, co si koupí lístek. Jako ostatní mladí se s automatem dokáže vypořádat rychle.

Ani nepotřebuje drobné, k placení využívá QR kód. „Aplikaci už mám v telefonu a budu platit přes ní,“ usmívá se. Ani ona si však nepamatuje registrační značku. „Zvykneme si, je to novinka. Dvakrát třikrát zaparkuji a bude to dobrý,“ vidí vše pozitivně.

V podobném duchu hovoří Vojtěch Kliment z Jihlavy. Dle vlastních slov nevidí větší rozdíl mezi starým a novým automatem. Dotykové obrazovky jsou zkrátka pro mladé už přirozenou součástí života. Ani on si nepamatoval SPZ a tak byl rád, že na svůj vůz od automatu viděl.

Nové parkovací automaty



• po městě je celkem jedenáct nových parkovacích automatů



• nově je provozuje Dopravní podnik města Jihlavy namísto SMJ



• lidé mají možnost platit mobilem, kartou nebo mincemi



• je nutné vědět registrační značku vozu

To se nedá říct o další řidičce, která evidentně spěchala. Jakmile měla zadat SPZ, vytřeštila na displej oči a pak nadvakrát odbíhala k autu, aby jí zadala správně. Naštěstí chtěla platit kartou, jinak by jí čekalo další překvapení.

Například Petr Krčál ze Žďáru nad Sázavou měl totiž v hrsti drobné, ale zbavit se jich nemohl. Automat u Zlaté Hvězdy nenabízí jinou možnost než platbu kartou. I on tak přerušuje nákup parkovacího lístku, musí do auta.

Přesto ale Petr Krčál novinku vítá. „Lidé se s novými automaty postupně naučí. Pokud Jihlava věnuje pozornost novým parkovacím možnostem, tak je to jedině dobře,“ soudí. Sám zná systém z Prahy a tak neměl jiný problém než ve zmíněném způsobu placení.

To už se ale k displeji sklání další penzista. Po dlouhých minutách má parkovací lístek v ruce. „To je zas vynález,“ procedí mezi zuby a dodá pár jadrných slov. „Na displej jsem pořádně neviděl, mám jen brýle na dálku, na čtení jsem si nechal doma. Nechápu, proč to musel někdo měnit,“ podivuje důchodce z Jihlavy.

Další dva mladíci berou dotaz na SPZ s humorem. „Něco tam natipuj, vždyť je to jedno,“ pobízí jeden druhého, ale přesto se odchází podívat. Jeho kamarád z nudy zkusí na klávesnici naťukat místo sedmi znaků devět a zdá se, že automat to vezme. Pak ale přeci jen počká, až se kamarád vrátí od auta a poví mu skutečné údaje.

Kdo zkrátka bude chtít často v Jihlavě parkovat, chtě nechtě se časem naučí znát registrační značku vlastního auta.