Vysočina jako jediný kraj má ve skupině středoškoláků dvojnásobné zastoupení, po jednom studentovi bylo vybráno z Prahy a z krajů Jihočeského, Jihomoravského, Libereckého, Moravského, Olomouckého, Plzeňského a Středočeského.

Desetičlenná skupina odcestovala do Ameriky včera, na pražském letišti Václava Havla se loučili s blízkými také Eliška Heřmánková z Pelhřimova a Šimon Mareček z Nového Města na Moravě. V zámoří se jejich cesty dál rozdělí.

Eliška Heřmánková zamíří do Toleda ve státě Iowa. „V tamější komunitě žijí potomci přistěhovalců z Česka, takže se těším na poznávání lidí a jejich příběhů. Myslím si, že mi nadcházející rok přinese spoustu zkušeností a zážitků a v jistém smyslu nový pohled na svět. Chtěla bych je naučit nějaké české recepty a kulturní zvyky,“ řekla Eliška Heřmánková, než se vydala na cestu.

Šimon Mareček prožije nadcházející rok na Floridě ve městě Sarasota. „Jsem zvědavý, jak budu zvládat rok žít v zemi s úplně jiným podnebím, jazykem a zvyky než doposud,“ přemítal před odletem. „Samozřejmě mimo rozvoje angličtiny si myslím, že mi pobyt v USA minimálně otevře obzory. Zažiji si něco nového. Budu muset jistě několikrát vystupovat z komfortní zóny a dělat věci, které jsem nikdy předtím nedělal. Na to se moc těším a myslím, že mi to zároveň hodně pomůže v budoucím životě. Rád bych se s Američany bavil o Evropě jako celku a co v ní znamenají jednotlivé státy. Porovnání s USA to bude jistě zajímavé,“ dodal Šimon Mareček.

Jejich šťastní vrstevníci, kteří rovněž uspěli v nelehkém výběrovém řízení na získání stipendia, budou studovat dále třeba v New Yorku, nebo na školách ve městech v Maine, Wisconsinu nebo v Arkansasu.

Program pro budoucí lídry (FLEX) je otevřen studentům z 21 zemí Evropy a Asie a je plně hrazen americkou vládou. Česká republiky v rámci tohoto programu vyslala do Spojených států svoji vůbec první skupinu.

Do úvodního ročníku se přihlásilo 760 studentů. Přihlášení středoškoláci pak absolvovali náročné dvoukolové výběrové řízení, které trvalo od loňského října do letošního května.

Uchazeči o stipendium podali na podzim přes internet přihlášku, následně postoupila stovka studentů do semifinále, které se konalo letos v lednu v Praze a v Brně. „Zájemci absolvovali osobní pohovory, psali eseje, podstoupili test angličtiny a vyplnili podrobnou žádost, která zahrnovala i doporučení od jejich učitele,“ doplnila k výběrovému řízení koordinátorka programu FLEX v České republice Kateřina Šantúrová.

Skupinu vyprovodil na cestu i velvyslanec USA v Praze Stephen King. „Jsem na tyto mimořádné studenty hrdý a jsem si jistý, že v budoucnu budou úspěšní,“ řekl mimo jiné před odletem studentů velvyslanec. „Nebudete jen studovat jeden školní rok na vybraných středních školách v USA, ale budete také žít v americké hostitelské rodině, což je neocenitelná zkušenost,“ dodal na letišti Václava Havla Stephen King.