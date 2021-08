Proč by ženská nemohla vzít do ruky lopatu? říká "vyfintěná" dělnice z Vysočiny

Když mohou muži sedět v kanceláři, proč by ženská nemohla vzít třeba do ruky lopatu a jít dělat na stavbu, říká se smíchem mladičká Veronika Plevová. Nad letním koupalištěm v Brodě se už od jara staví moderní skatepark. Pohybuje se tu od rána do večera parta dělníků a mezi nimi jediná žena, která se pracovním nářadím ohání stejně zručně, jako její kolegové. Jako růže mezi trním. To je Veronika.

I při ryze mužské práci chce Veronika stále vypadat jako žena. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Usměvavá slečna si přitom malovala zcela jinou budoucnost. Štěstí a kariéru chtěla najít v hotelu v rekreační oblasti Jeseníků. Jenže všechno dopadlo jinak. „Najednou přišel covid. Restaurace a hotely se ze dne na den zavřely a já byla bez práce,“ vysvětluje Veronika, která navzdory mužskému povolání stále vypadá jako žena. I na stavbě je upravená a učesaná. Po několika marných návštěvách pracovního úřadu přišel její přítel s neobyčejným návrhem: „Dělám na stavbě skateparku v Brodě, co kdybys tam šla se mnou?“ Veronika neváhala moc dlouho. Jak poznamenala, nebavilo ji chodit po úřadech, doprošovat se o práci a natahovat ruku. Protože podle jejích zkušeností se ženám práce hledá obecně hůř než mužům. Zvlášť když muži se stále častěji objevují i v ženských profesích. Nicméně Veronika přiznává, že kdyby na stavbě nepracoval její přítel, šéf party by s jejím přijetím asi váhal. Tělocvičnou pro mě byla koupelna, říká tvrdá hasička Vodičková z Vysočiny Přečíst článek › Brzy se ale ukázalo, že Veronika svým kolegům na stavbě stačí a většinu práce zvládne stejně dobře jako oni. „My jsme si už zvykli na to, že s námi dělá ženská a nemáme s tím problém,“ tvrdí ostatní dělníci. Navíc Veroniku ta poměrně namáhavá práce venku baví. „To je myslím to podstatné. Já se v téhle práci našla. Vždycky jsem ráda dělala rukama. Možná to zní jako fráze, ale tady za sebou vidím hned nějaké výsledky,“ vysvětluje budoucí stavařka a přidává možná překvapující informaci, že u téhle práce chce zůstat i v budoucnu. „Chtěla bych mít práci na stavbách jako hlavní zaměstnání. V zimě, kdy mají stavby pauzu, bych přečkala někde v restauraci nebo na hotelu, ale natrvalo už ne,“ zdůrazňuje bývalá hostinská. Jak dodává, nikdo neví, co bude za pár měsíců, kdy se hotely a restaurace opět zavřou. Stavba jí nabízí větší jistotu a pocit spokojenosti.

