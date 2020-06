„Připravili jsme pro děti tři tradiční tábory a celkem osm příměstských táborů pod názvem Námořní plavba, Vesmírný týden nebo Příšerky s.r.o. Pro velký zájem jsme u některých táborů navýšili jejich kapacitu. V současné době máme plno,“ oznámil Miloš Kejklíček ředitel AZ Centra střediska volného času Havlíčkův Brod. Podle jeho informací koronavirová krize minulých měsíců na zájem o tábory neměla vliv. Dítě z tábora odhlásilo asi sedm rodičů, ale volná místa okamžitě zaplnili další zájemci.

Příměstské tábory nepořádají jen kulturní domy nebo Centra volného času, školy a neziskovky. V Jihlavě ho nabídla zoologická zahrada. Má název Planeta země, nabízí v šesti turnusech od července do konce srpna zábavu dětem od první do deváté třídy. „Další zájemce již nepřijímáme, máme plno,“ sdělila za pořadatele Radka Vaňková.

Angličtina i dinosaři

Příměstský tábor pořádá i rodinné centrum Damián Třebíč. I tam mají plno. „Táborů pořádáme celkem šest. Většina z nich je zaměřená na angličtinu, máme i speciální příměstský dinosauří tábor nebo tábor s vesmírnou tématikou. Zájem je velký, kvůli obavám z koronaviru se odhlásilo jen několik jednotlivců,“ oznámili pracovníci centra.

Už tradicí je pořádání příměstských táborů v Labyrintu Třebíč. „Pořádáme příměstské tábory v celkem šesti termínech na různá témata. Máme ještě některá volná místa v srpnu. Konkrétně je to v době od 21. srpna, kdy se měl konat příměstský tábor pro děti zaměstnanců jednoho podniku, ale ten tábor zrušil,“ informoval za pořadatele Pavel Svoboda.

Velkou výhodou pro rodiny je podle pořadatelů příměstských táborů skutečnost, že děti docházejí pouze na programy, na noc se vrátí zpátky domů, takže to výrazně snižuje cenu a rodiče mají o dítěti přehled.

Sport a pohyb

Příměstský tábor Stay Hero Academy je zaměřený na sport a pohyb. „Máme plně obsazeny tábory v Jihlavě, Třebíči a Telči. O děti je postaráno vždy od pondělí do pátku od 7.30 do 17 hodin. Děti mají zajištěný teplý oběd, dopolední i odpolední svačinu a pitný režim. Kapacita příměstského tábora je omezena na 30 účastníků. Děti nemusejí do tábora chodit každý den, řešíme i jednodenní pohlídání dětí,“ popsal systém fungování tábora sportovec Marek Klátil. Jak upřesnil, pořádá Stay Hero Academy tábory po celé Vysočině, ale letos museli pořadatelé některé turnusy rušit. Jak upřesnil Marek Klátil, šlo o tábor v Brodě, Jihlavě nebo Žďáru nad Sázavou. „Děti i rodiče měli zájem, ale majitelé prostor kde se měl tábor konat nám to odmítli kvůli kvůli koronaviru a bezpečnostní dezinfekci,“ dodal Marek Klátil na vysvětlenou.

Příměstské tábory pořádá také Dům dětí Pelhřimov. „Táborů máme několik, v červenci i srpnu. Termíny v červenci jsou plně obsazené, v srpnu ale máme v jednom táboře volných asi dvacet míst,“ informoval ředitel Domu dětí Luboš Fišar. Jak dodal, není podle jeho zkušeností takový počet volných míst v srpnu nic výjimečného. „Je to tak každý rok. Rodiče často přihlašují děti na tábory na poslední chvíli, takže se turnus nakonec plně obsadí,“ vysvětlil ředitel Fišar.