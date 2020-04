„Máme problém. A veliký. Plánujeme společný postup, jak všechno řešit, abychom za čas podobným krizovkám předcházeli,“ řekl starosta Jemnice Miloň Slabý.

Celkem třicet obcí z Jemnického mikroregionu, v němž žije deset tisíc obyvatel, začíná chystat plán. Chtějí „lanařit“ mladé studenty medicíny. Na základě pečlivě připravené smlouvy jim nabídnou peníze na studium i ordinaci, pokud nejméně určitý, smluvně stanovený počet let zůstanou na Jemnicku pracovat. Tím si je zavážou. Na "své" lékaře se společně složí.

Žádný uchazeč

Nejdříve je ovšem nutné zaplnit místo po odcházejícím dětském doktorovi. Obce dávají inzeráty, krajský úřad vypsal na konci března výběrové řízení na návrh Všeobecné zdravotní pojišťovny. Bohužel se dosud žádný uchazeč nepřihlásil. Lhůta pro podání nabídek je do 15. května. A nástup do ordinace od 1. září.

„Výběrové řízení bylo vyhlášeno pro všechny zdravotní pojišťovny. Pokud se do poloviny května žádní uchazeči nepřihlásí, uzavřeme je takzvaně bez přihlášek a ukončíme bohužel bez výsledku,“ podotkla krajská vedoucí odboru zdravotnictví Soňa Měrtlová.

Padesát kilometrů?

V Jemnici stále doufají, že se někdo najde. Jsou schopní nabídnout bydlení nebo za zvýhodněných podmínek parcelu na stavbu rodinného domu, ordinaci i jednorázový příspěvek šest set tisíc korun, pokud lékař zůstane stanovené roky.

Ordinace bez dětského lékaře v Jemnici trápí i osm kilometrů vzdálenou Polici.

„Naše situace, která teď nastala, je opravdu tristní. Maminky, co odrodí letos v červnu, červenci, už se k dětskému lékaři v Jemnici nezapíšou. Co vím, tak nejblíž někoho možná seženou padesát kilometrů daleko. A teď to mají řešit. Dojíždět. Chceme, aby se příhraničí nevylidňovalo, děláme různá opatření a přitom mladí nemají to zásadní, dostupného doktora,“ posteskl si starosta Police Karel Janoušek.

Jemnický starosta Slabý si zjišťoval, že v okolních městech jako jsou Budějovice, Slavonice nebo Dačice rodiče dětského lékaře neseženou.

Studenti medicíny

Starosta Police Karel Janoušek je přesvědčený, že když dají zástupci třiceti obcí hlavy dohromady a spojí se, jsou schopní vytvořit dlouhodobý plán, který studenty může zaujmout, aby sem po medicíně a atestacích zamířili. Že je nalákají peníze na studium, nabídka bytu, vybavení ordinace, tučný příspěvek na rozjezd praxe. Že třeba někomu učaruje i příroda a čisté životní prostředí. „Ideální by byli zdejší rodáci, kteří mají rodinné vazby. Víme o několika studentech medicíny už teď,“ poznamenal jemnický starosta Slabý, který je přesvědčený, že jde o systémovou chybu. „Až pominou potíže kvůli koronavirové nákaze, myslím, že by se tím mělo začít mnohem víc zaobírat ministerstvo zdravotnictví. Ten problém nemáme zdaleka jen my na Jemnicku,“ zdůraznil.