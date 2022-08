Všechno to začalo při sametové revoluci, kdy jsme dostali dopis od Jiřího Rumla, otce Jana Rumla, což byl samizdatový šéfredaktor Lidových novin. Z dopisu vypadly samizdatové Lidovky a dopis pro mého otce. V něm stálo, že je revoluce a že bude možnost, aby se rodina Stránských s Lidovými novinami zase spojila dohromady. A aby otec zvážil, zda by se při nejbližší příležitosti nechtěl potkat. Otec položil psaní na stůl, podíval se na mě a řekl: letíš. A tak jsem letěl.

Jak to vypadalo v Praze?

Zažil jsem ještě to, když se na Václavském náměstí cinkalo klíči. Dokonce jsem stál vedle Václava Havla. Doslova mě odtáhli na ten osudný balkon, protože věděli, že umím anglicky a česky, což neuměl prakticky nikdo. Mých v uvozovkách patnáct minut slávy přišlo tak, že jsem měl pod sebou půl milionu lidí a tlumočil jsem Havla do angličtiny. Měl jsem před sebou asi 150 mikrofonů z celého světa. Všichni brečeli, já jsem brečel. Bylo to krásné. A takhle začal můj návrat domů.

Následně jste Lidovým novinám osobně pomohl. Co jste udělal?

Umožnil jsem jim existovat a znovuzaložit se poté, co začali vycházet jako samizdat s tím, že se i přestěhovali do našeho majetku na Národní třídě. Tam jsem jim nabídl nájemné korunu za rok. Pak bohužel propadly jakémusi syndromu té doby, který nebudu komentovat dál. Prodaly se do společnosti Ringier a pak se staly tím, čím jsou, což se ani zdaleka nerovná tomu, čím byly v první republice. Pak přišla možnost věnovat se Přítomnosti, kterou založil můj děda Jaroslav a obnovil Petr Pitthart, byť v jiném formátu. A poněvadž on měl jinou práci, já si řekl, že nedovolím, aby stalo to samé, co s Lidovkami. Tak jsem založil paralelní časopis Nová Přítomnost, který se rozjel a měl slušnou čtenost. Pak nám ale velice brzy došlo, že co děláme je hloupost. Takže jsme se prostě spojili, a on se stal šéfredaktorem. Pak odešel, ještě dělal politiku a my jsme měli následně celou plejádu vynikajících šéfredaktorů. Jana Sokola, Miroslava Holuba, dnes máme Petra Fischera, což považuji za významný trumf.

Hrálo ve vaší snaze takto pomoct i prostředí, ze kterého pocházíte?

Naše rodina víceméně od začátku doby v exilu nevěřila ničemu jinému než tomu, že svoboda se sem musí vrátit. Narodit se do takové rodiny je svým způsobem handicap. Genetika je mocná, a ještě víc, když váš otec a jeho otec se věnují celý jejich život tomu, abychom dnes mohli mít my dva tento rozhovor. Otočit záda a dělat, že budu něco jiného, je v tomto případě těžké.

Lidové noviny založil váš praděda, Adolf Stránský. Jak na něj vlastně vzpomínáte? Adolf Stránský.Zdroj: se svolením Martina Jana Stránského

Osobně jsem ho samozřejmě neznal. Můj dědeček, kterému vlastně dlužím to, že mi dal nadprůměrnou dávku patriotismu i rodinné tradice o Adolfovi příliš nemluvil. Ale máme tu určité spisy a dopisy. Teď třeba, co spolu mluvíme, se dívám na jeho portrét namalovaný Maxem Švabinským. Mám tu třeba dopis, který Adolf napsal na hejtmanství, zřejmě odesláno do Havlíčkova Brodu, kde na dvě a půl strany vynadal úředníkovi, že po něm chtěl nějaké razítko. Myslím, že to byl velice svérázný člověk, měl velice cynický smysl pro humor, byl to vynikající řečník. Kolovaly o něm různé historky, jedna z nich byla, že poté, co se nechal překřtít, aby mohl do politiky, tak skončil v Havlíčkově Brodě na sjezdu. Tam se ho novinářka zeptala na otázku, ve které ho nazvala starým panem ministrem. On nasimuloval artrózu páteře, přešel přes sál k ní a zahlaholil: „Madam, vy a ostatní mladí novináři chcete jenom pít naši krev.“ Následně zamával holí. Sál vypukl smíchem. Zkrátka, neváhal mimořádně ostře vystupovat. Byl schopným advokátem, kromě všech svých jiných aktivit, tedy třeba zakládání Lidových novin. Možná, že s nadsázkou lze říct, že byl svým záběrem aktivit takový jako já, byť to všechno dělal mnohem líp.

Narodil se tady na Vysočině, v Habrech. Máte pocit, že je o odkaz vašeho pradědy pečováno dobře?

(Oddychne si, pozn. autora) Vysočina má, jako každý kraj, spoustu občanů. Na jedné straně máme občany jako Petr Pitthart, který se snaží dbát o toto udržování tradic. Na druhé straně třeba někoho místního, pro koho to jméno nemusí nic znamenat. Pro mě je to celé fascinující. Já jsem to samozřejmě věděl od mala, ale asi před čtyřmi lety jsem zadal jedné úžasné dvojici, aby vybudovala náš rodokmen. Trvalo jí to asi dva roky skrze covid. Udělala úžasnou práci i přesto, že jí to komplikoval fakt, že naše rodina je židovského původu. Židé se totiž do konce devatenáctého století nemohli zapisovat do matrik. Všechno se to tak muselo dělat třeba přes kupní smlouvy. Měnily se i rodinná jména.

Jan Stránský, Jaroslav Stránský a Adolf Stránský.Zdroj: se svolením Martina Jana Stránského

Co dvojice zjistila?

Vznikla z toho vcelku tlustá knížka, kde je zaznamenáno šest našich rodinných větví. Všechny pochází z Vysočiny, ať už z Habrů, nebo případně i z Golčova Jeníkova. Nejzajímavější asi je, že mezi lety 1870-90 bylo v Habrech asi 19 rodin, které měly příjmení Stránský. Habry byly epicentrum židovské komunity na Vysočině. Můj praděda se pak narodil na hlavním náměstí. V Habrech pracoval i můj prapradědeček Šolomon, který se potom přestěhoval do Havlíčkova Brodu, kde založil hostinec. Tím trochu vybočil z rodinné koželužské tradice.

Překvapilo vás na nových věcech něco?

S knížkou jsem třeba zjistil, že Habry mají židovský hřbitov, který je asi dva kilometry od obce. Člověk se k němu dostane takovou polní cestou. Zčistajasna se objeví malý lesík, do kterého když vejdete, zjistíte, že je to hřbitov. Já měl tu knížku s sebou. V ní byla fotka hrobu otce Šolomona, který jsem díky tomu našel, mého třikrát pradědečka Abraháma s jeho paní vedle něj. Zkrátka a dobře, pět generací mé rodiny, všechno na Vysočině a všechno v takto úzké oblasti. Co k tomu dodat víc.

Dnes kromě své lékařské praxe, kterou provozujete i v Hněvkovicích, kde bydlíte, jste začal s pěstováním vína. Kde se zrodil tento zájem o pěstování vína a proč právě na Vysočině?

Asi z takových důvodů náhody. S vínem jsem tak trochu vyrostl, pilo se totiž při večeřích v naší rodině. Na Vysočině jsem s manželkou minimálně pětadvacet let, takže k ní mám velice blízký vztah. A stejně tak i k té vinici.

A proč právě zde?

V Hněvkovicích je ještě druhá, velice malá vinice, kterou má Jiří Kocián. Velký srdcař na víno. A tak jsem si řekl, když to dovede Jirka, proč bych to nesvedl i já. Šel jsem hned za ním, načež mě přesměroval za mistry z Vinařství Kutná Hora. Ti přišli, otestovali půdu a řekli, že by tam šlo asi deset odrůd. První rok to moc nešlo. Bylo sucho a tak dál. Dnes tam roste velice pěkná, registrovaná vinice.

Co na to říkají lidé?

Když jsem řečnil ve skupině malovinařů Středočeského kraje, tak samozřejmě říkali, co blázním s vínem v tak vysoké nadmořské výšce. Ale já poukazoval na globální oteplování. Takže tento rok máme skutečně vynikající růst vína a vinice. Ta se s pomocí Lukáše Rudolského z kutnohorského vinařství rozrostla na bezmála 700 litrů, co se týká produkce.

Pěstujete Hibernal i Solaris, což je stejné jako jediná vinice v sousedních jižních Čechách. Proč jste přidali i Muškát?

Ten jsme tam dali, abychom měli co jíst. Tmavé hrozny, takzvaná Koblenz odruda. Vypadá skoro jako švestka, má málo pecek, krásně sladká. Teď tam máme tyto tři odrůdy. Myslím si, že tu vinici, jak se říká, po letech umím. Tím, že je to biovinice, je to o to víc těžké. Navíc si děláme postřiky sami. Manželka k nim třeba sbírá kopřivy.

Vinice Želivka.Zdroj: se svolením Martina Jana Stránského

Proč biovinice?

Je pravda, že je to obtížnější. Ale Vinařství Kutná Hora jsou striktně bio podle německých standardů, a tak to na mě zkrátka nasadili. Všechny ty metody mají něco do sebe. Víno je pak krásně čisté a dobré. A jestli smím jako lékař dodat, když vypijete celou láhev, ráno vám nic není. Je to ale hrozná dřina. Na druhé straně, hrozně mi to změnilo pohled na věci. Teď když se ráno probudím, tak namísto přemýšlení o tom, kolik mám pacientů, přemýšlím, jaké je počasí. Svým způsobem v tom je velice důležitý rozdíl. Víno je dynamické, prakticky každé dva týdny musíte činit ohledně vinice nějaká rozhodnutí. Ale pak když tam sedíte a koštujete ho, a ještě máte třeba čerstvě chyceného pstruha z udírny, tak asi nic moc lepšího není.

Vy máte na webu, že jste jediná vinice na Vysočině. Přitom na Třebíčsku je další. Jak to celé vlastně je?

Já jsem neřekl, že jsem jediná vinice. Někdy to ze mě vyklouzne. Když to řekne někdo jiný, já proti tomu nic neřeknu. Ale samozřejmě, je tam mnohem starší a zkušenější pan kolega s větším vinařstvím. Jen je to v úplně jiné části kraje.

Jaké máte plány na budoucnost s vinohradem?

Jirka Kocián, o kterém jsem mluvil dříve, už navrhoval, že bychom společně skoupili pole, která jsou okolo nás a vytvořili tam nějaký agrokoncern. Na to se ale necítím. Tohle mám jako koníček. Jsem povoláním přeci jenom lékař, a ještě mám další práce a povinnosti. Teď začínám se spíš pouštět do dělání výběru z hroznů, tento rok to totiž půjde. Omezuji zkrátka kvantitu na úkor kvality. Začínám třeba využívat jiný způsob střihu, abych tu vinici vypěstoval do co nejlepší organické kvality. Třeba ale k tomu rozšíření jednoho dne dojde, já nevím.

Martin Jan Stránský.Zdroj: pod licencí CommonsMartin Jan Stránský

- narodil se v roce 1956 v New Yorku

- praděda Adolf Stránský byl zakladatel strany Mladočechů, zakladatel Lidových novin a byl prvním ministrem obchodu v první republice

- děda Jaroslav byl ministrem spravedlnosti a po druhé světové válce ministrem školství

- je lékař, specializací neurolog, stále pracuje jako primář neurologie na univerzitě Yale

- vydavatel časopisu Přítomnost, který obnovil

-hudebník, vinař, má tři děti