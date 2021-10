Velký sál zahrádkářského domu na Švabinského ulici je i tento rok doslova přeplněn ovocem a zeleninou. Předseda třebíčských zahrádkářů Blažej Bobek si přesto posteskl, že tentokrát se vystavovatelů přihlásilo méně než v předchozích letech: „Je jich jen šestadvacet. My se totiž letošní výstavu rozhodli uspořádat na poslední chvíli, protože jsme si stále nebyli jistí, jak to bude s pandemickou situací. Začali jsme ji tedy připravovat až na konci září,“ vysvětlil Bobek.

Vystavované plody poctivé zahrádkářské práce lze přesto počítat ve stovkách kusů. Vévodí jim obří dýně či skoro metr dlouhá indická okurka, z běžných produktů převažují jablka, brambory, cibule či mrkev. Nechybí ale ani hroznové víno z jediného vinařství na Vysočině. Ve srovnání s předchozími roky však podle Bobka letošek příliš úrodný nebyl. „Na severu Třebíčska, odkud jsme také dříve měli vystavovatele, poničily úrodu kroupy. A bohužel padaly i v Třebíči, kde v zahrádkářské kolonii v Poušově pomlátily jablka. Kdo navíc letos pořádně neošetřoval, měl ovoce červavé. Své udělalo i sucho od začátku srpna až do října,“ uvedl předseda zahrádkářů.

I když by se mohlo zdát, že zahrádkaření je doménou spíše starších ročníků, na výstavě každý rok najdeme i výpěstky dětí. Těm většinou vévodí ovoce a zelenina, která se urodila na školních pozemcích, mezi zkušenými pěstiteli má však největší renomé spolek mladých zahrádkářů z Červené Lhotě. Ti se výstavy pod vedením svého předsedy Jiřího Onderky účastní již roky, starší děti předávají své zkušenosti těm mladším, ve své obci pořádají i vlastní výstavy – a řadu svých výrobků navíc přetvářejí například do mastí či sirupů. „Naše sdružení v Červené Lhotě funguje už řadu let, ale my jsme v něm asi od třetí třídy,“ prozradila osmačka Amálie Vrbková, která na výstavu přijela se svými dvě kamarády. „Asi nejvíc nás baví pěstovat cibuli, ale na pozemcích máme také měsíčky nebo angrešty. Letos se nám hodně povedly borůvky,“ dodala mladá zahrádkářka.

Na výstavě ale nenajdeme pouze ovoce či zeleninu. V přízemí Domu zahrádkářů lze ochutnat pochutiny oceněné označením Regionální potravina, zakoupit si můžete i výrobky ze včelího vosku. Na své si přijdou také milovníci flóry – a to nejen květin, ale i exotičtějších rostlin. „Já pěstuju hlavně sukulenty, už asi od osmnácti let. Měl jsem asi šest set druhů, ale nejen sukulentů. Nejradši jsem měl ty, které se nemusely moc zalévat,“ okomentoval svůj celoživotní koníček senior Rostislav Novák, který své výpěstky na výstavě i prodává.