O povolení přemístit sochu ruského vojáka, který drží v ruce samopal, od sochaře Karla Samohrda požádá město ministerstvo obrany dodatečně. „Ministerstvu obrany jsme poslali pouze informaci, že sochu přemístíme. Šlo nám o čas. Nechtěli jsme vyčkávat moc dlouho, až sochu někdo rozbije,“ dodal místostarosta. V depozitáři socha spočine dočasně, ale podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda je to slovo s otazníkem. „Jde o to, jak dlouho bude konflikt na Ukrajině trvat. Nicméně socha by se měla vrátit na podstavec zpátky,“ upřesnil Kamarád.

Rudoarmějec se samopalem terčem útoků: v Přibyslavi ho schovají do skladu

Vedle sochy jsou také dva válečné hroby. Podle názoru přibyslavského kronikáře Ivo Havlíka by pro ně bylo důstojnější místo na hřbitově. „Hroby podléhají mezistátní úmluvě o oboustranné údržbě válečných hrobů na území Ruské federace a České republiky, kterou svého času podepsali prezidenti Boris Jelcin a Václav Havel,“ připomenul Havlík.

Jak v takových situacích k jaké došlo v Přibyslavi postupovat, sdělilo v tiskové zprávě právní oddělení krajského úřadu. „Zákon podmiňuje přemístění, zrušení a jiné změny jakéhokoliv válečného hrobu bez ohledu na jeho vlastnictví písemným souhlasem ministerstva obrany,“ sdělil Daniel Trtík z krajského právního oddělení.

Podle Omese ale jde o smíšení dvou věcí. Nikdo aktuálně válečné hroby teď stěhovat nechce. „Pravda je, že mít válečné hroby na náměstí není šťastné. Časem bychom pro ně, až začne rekonstrukce náměstí, chtěli najít místo na hřbitově. Ovšem podle pravidel,“ zdůraznil Omes. Podle Jiřího Caletky z ministerstva obrany radnice ministerstvo sice kontaktovala, ale o písemný souhlas s odstraněním sochy nežádala. Sochu ruského vojáka chtělo vedení města několikrát odstranit.

Několikrát o tom psal i Deník. Jejího zmizení z podstavce nelituje například Jan Trdý z Přibyslavi. „Už můj otec František tvrdil, že rudoarmějec patří do muzea. Usiloval o jeho odstranění. Oslovil tehdejší vedení radnice, ale z návrhu sešlo,“ řekl Deníku Trdý. Opačný názor má na odstranění sochy zastupitelka Zdena Neumannová. „Stěhování soch, a to jakýchkoliv, je zbytečné a nic to neřeší,“ konstatovala Neumannová.