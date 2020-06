Alokaci deseti milionů, které si mezi sebe následně rozdělí turisté, musí ještě příští týden schválit zastupitelstvo. Pak už nebude nic bránit tomu, aby každý zájemce nad patnáct let dostal tisícikorunovou slevu. Musí ale přijet minimálně na tři noci. Hejtmanství totiž ví, že návštěvníci Vysočiny v kraji tráví v průměru ani ne dvě a půl noci.

Delší pobyt přitom nebude výhodný jen pro ubytovací zařízení. „Zajdou pak do dalších restaurací, do ZOO nebo zkusí jinou aktivitu, kterou by za dva dni nestihli,“ předpovídá chování turistů náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD). Voucher mohou dostat i lidé bydlící na Vysočině, při opakovaných návštěvách ho ale naopak lze získat jen jednou.

Radní zároveň řešili, jestli budou vouchery jen na ubytování, nebo i na doprovodné služby jako je například jídlo v hotelové restauraci. Zvolili první variantu. „Chtěli jsme, aby to bylo co nejrychleji a co nejjednodušší,“ vysvětlil Novotný. Odbor informatiky však varoval, že systém aktuálně není takto programován.

Vouchery přes aplikaci

Ačkoliv zastupitelstvo ještě nic neschválilo, prázdniny se blíží a tak jsou v plném proudu práce na aplikaci, která bude vouchery generovat a rozbíhá se také marketing.

Kraj chce co nejdříve také oslovit ubytovací zařízení, zdali se do projektu zapojí. Zájem zřejmě bude - ještě na začátku května měli hotely a penziony zarezervovanou jen zhruba třetinu ubytovací kapacity na měsíce červenec až září.

Vše by mohlo začít fungovat zhruba za měsíc. Představou radních je, že se podaří překlenout dobu, než začne fungovat podobný systém v režii Ministerstva pro místní rozvoj.

„Kraj Vysočina je turistickým regionem, pro který je typická roztříštěná struktura ubytování. Nachází se zde 434 hromadných ubytovacích zařízení, z toho 106 hotelů všech kategorií, 133 penzionů a dále řada kempů, chatových osad a turistických ubytoven. Svojí nabídkou Vysočina nejvíce láká k aktivní dovolené, trávení času v přírodě a poznávání památek, což jsou však spíše krátkodobější aktivity,“ stojí v materiálu Rady kraje.



Zdroj: Kraj Vysočina