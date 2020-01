Až 1600 lidí z Jihlavy může mít neplatný řidičský průkaz, informoval magistrát. Čísla ministerstva dopravy jsou však zhruba poloviční. Jihlavský registr řidičů v souvislosti s končící platností dokladů zaznamenal na začátku roku značný nápor – během středy 8. ledna přišlo 189 osob. „Ráno se proto u přepážek tvořily fronty, a kdo nebyl předem objednán, čekal na odbavení až hodinu a půl,“ řekl mluvčí radnice Radovan Daněk a doporučil využívat objednávkový systém WebCall.

Jiná větší města podobné problémy neřeší. Například v Třebíči zaznamenali na začátku letošního roku zvýšený zájem o výměnu řidičských průkazů, čekají však i díky objednávkovému systému maximálně několik desítek minut. Ve Žďáře nad Sázavou pak letos obsloužili v agendě řidičských průkazů 501 osob, z toho bylo jen 68 objednaných. „Například tuto středu jsme obsloužili 74 klientů při průměrné době čekání 7 minut,“ doplnila Hana Vykoukalová z radnice. Fronty se netvoří ani v Pelhřimově.

Podle ministerstva dopravy mělo na Nový rok prošlý řidičák v krajském městě 810 osob, jednoznačně nejvíce ze všech měst Vysočiny. Jihlava si prý statistiky, kolik řidičáků je neplatných, nevede. „Není ani v možnostech našeho úřadu to přesně zjistit a rozklíčovat,“ uvedl Vladimír Findejs z odboru dopravy jihlavského magistrátu. Mezi neplatnými jsou i doklady řidičů, kteří mají zákaz řízení nebo odcizené či ztracené papíry.

Čtyři tisíce řidičáků

Celkem 4056 řidičů na Vysočině mělo na Nový rok prošlou platnost řidičáku. Je to třetí nejnižší hodnota mezi kraji a nejvíce osob je ve věku 61 let a více. Tito řidiči však často ani nechtějí platnost dokladů prodloužit. Druhá nejpočetnější skupina jsou čtyřicátníci.

Letos skončí platnost dalším 43 953 řidičům a je téměř jisté, že si stovky z nich nepožádají o nový. Někteří však budou dále usedat za volant a lehkovážnost se jim může pořádně prodražit. „Pokud se řidič prokáže neplatným řidičským průkazem, hrozí mu v příkazním řízení pokuta až do 2000 korun,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

V celé republice je aktuálně přes 100 000 neplatných řidičských průkazů a letos skončí platnost dalších téměř 900 000. Vyměnit si je mohou řidiči kdekoliv v republice, nemusí na místo svého trvalého bydliště, jako tomu bylo ještě před rokem a půl. Vedle okresních měst je úřad s rozšířenou působností také například v Telči, v Chotěboři nebo v Pacově.

Na bezplatné vydání nových dokladů si zájemci počkají až 20 dní, často si je už do dvou týdnů. Dá se mít nový řidičák i do pěti dní, je to však za příplatek 700 korun.

Obce s rozšířenou působností na Vysočině



Měsíc konce platnosti ŘP (v roce 2020):

leden - únor - březen - duben - květen - červen - červenec - srpen - září - říjen - listopad - prosinec



Bystřice nad Pernštejnem: 78 - 113 - 168 - 180 - 135 - 127 - 105 - 127 - 193 - 170 - 247 - 130 - 1773

Havlíčkův Brod: 166 - 256 - 347 - 351 - 299 - 253 - 303 - 347 - 509 - 533 - 703 - 392 - 4459

Humpolec: 71 - 111 - 132 - 136 - 110 - 103 - 96 - 134 - 192 - 174 - 240 - 157 - 1656

Chotěboř: 104 - 115 - 170 - 139 - 150 - 137 - 107 - 157 - 206 - 212 - 290 - 183 - 1970

Jihlava: 347 - 488 - 628 - 560 - 518 - 542 - 517 - 691 - 937 - 975 - 1177 - 888 - 8268

Moravské Budějovice: 76 - 111 - 169 - 155 - 114 - 145 - 125 - 135 - 251 - 248 - 281 - 181 - 1991

Náměšť nad Oslavou: 36 - 73 - 104 - 82 - 61 - 68 - 86 - 110 - 115 - 143 - 136 - 87 - 1101

Nové Město na Moravě: 80 - 105 - 160 - 136 - 127 - 122 - 127 - 168 - 205 - 179 - 238 - 148 - 1795

Pacov: 32 - 65 - 78 - 90 - 60 - 61 - 49 - 47 - 80 - 103 - 121 - 67 - 853

Pelhřimov: 205 - 238 - 346 - 291 - 281 - 256 - 301 - 281 - 436 - 477 - 578 - 382 - 4072

Světlá nad Sázavou: 73 - 94 - 165 - 171 - 130 - 107 - 100 - 117 - 195 - 209 - 252 - 155 - 1768

Telč: 37 - 68 - 116 - 72 - 87 - 81 - 75 - 90 - 118 - 133 - 179 - 101 - 1157

Třebíč: 233 - 353 - 507 - 460 - 417 - 382 - 392 - 462 - 624 - 638 - 875 - 489 - 5832

Velké Meziříčí: 167 - 203 - 251 - 208 - 228 - 241 - 230 - 254 - 340 - 321 - 471 - 284 - 3198

Žďár nad Sázavou: 222 - 260 - 339 - 328 - 305 - 289 - 269 - 318 - 487 - 483 - 505 - 255 - 4060

Vysočina: 1927 - 2653 - 3680 - 3359 - 3022 - 2914 - 2882 - 3438 - 4888 - 4998 - 6293 - 3899 - 43953



Zdroj: MD ČR