Humpolec - Změna dopravního značení na D1 mezi Koberovicemi a Humpolcem začala v nedělí ráno po půl sedmé. Řidiči musí počítat s částečným omezením provozu podle postupu prací. Oznámil to Jan Peška, ředitel společnosti Gefab, která značení provádí. Práce měly začít v sobotu, ale neumožnil to déšť. Změna značení má zahájit modernizaci asi osmikilometrového úseku dálnice, kterou bude provádět firma Eurovia CS.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Děláme vodorovné značení i provizorní svodidla. Zatím tam neprší. V obou směrech už se intenzivně pracuje. Jak to bude dál, o tom bohužel nemůžeme rozhodnout my, ale počasí," řekl Peška. Dálnice by měla být připravená před pondělní dopravní špičkou.