Třebíčsko - S příchodem nového prezidenta na Hrad čeká školy také výměna portrétu současné hlavy státu za nový. Nedojde k tomu však všude. Někde obraz prezidenta nemají vůbec, jinde jen na některých místech.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Jednoznačně celou věc vidí ředitel Základní školy Husova v Náměšti nad Oslavou Pavel Hudeček. „Prezident je prezident a měla by se mu projevovat základní úcta vycházející z jeho úřadu. U nás portrét současného prezidenta máme a vyvěsíme si i nového," řekl.

Jasno mají i na Katolickém gymnáziu Třebíč. „Jsme církevní škola, takže prezidenty nevyvěšujeme a nebudeme to dělat ani s Milošem Zemanem," řekl ředitel gymnázia Pavel Krška.

Obraz Miloše Zemana nebude viset ve škole v Polici. „Co jsem ředitelkou, nikdy jsme tu portrét prezidenta neměli a ani nyní to neplánujeme. Je to pro nás drahé," vysvětlila ředitelka Marie Frűhaufová.

Vyvěšení portrétu hlavy státu žádný zákon nenařizuje, a je tedy pouze na školách, jak se k této tradici postaví. Právě ekonomická stránka věci je pro řadu z nich rozhodujícím kritériem.

Kupovat nový portrét nebudeme

„V současné době Václava Klause v některých třídách máme. Až skončí jeho funkční období, tak jej sundáme. Pokud se potom Miloš Zeman rozhodne poskytnout školám paušálně svůj portrét, tak ho vyvěsíme. Kupovat ho ale nebudeme," popsal situaci ředitel moravskobudějovického gymnázia Stanislav Šťáva.

Portrét současného prezidenta visí i na dvou místech v Základní škole Kpt. Jaroše v Třebíči. „Máme jej v hlavní sborovně, kde se schází učitelský sbor, a v ředitelně," informoval její ředitel Karel Dolák.

Podle jeho slov to takto doporučuje i ministerstvo školství. Prezidenta nesundali ani při nedávné akci některých škol a starostů, kteří obrazy odstranili kvůli nesouhlasu s vyhlášenou amnestií. „Škola má být apolitická," vysvětlil stručně ředitel Dolák.

Naopak ten, kdo tehdy ve své kanceláři portrét sundal byl například starosta Police Karel Janoušek, který, jako jeho místopředseda, vystoupil za uskupení Starostové pro občany. „Považujeme tento krok nejvyššího představitele našeho státu za výsměch právnímu systému. Jediné pozitivum vidíme v tom, že volební období pana Klause je u konce," vysvětlil tehdy Janoušek, proč přistoupili starostové k této protestní akci.

Připojit se v té době k výzvě starostů ze Zlínska rozhodl také místostarosta Třebíče Milan Zeibert, který 8. ledna sundal ze stěny své radniční kanceláře podobiznu Václava Klause.

Miloše Zemana si na zeď nedá

„Když v roce 1990 udělil rozsáhlou amnestii prezident Havel, byl za to kritizován. Tehdy to ale mělo svou logiku. Dalo se důvodně předpokládat, že komunistická spravedlnost až tak úplně spravedlivá nebyla. Vědělo se o lidech, kteří se za kritiku komunistického režimu dostali do vězení. Ven je mohla dostat jen Havlova amnestie. Dnes je situace úplně jiná. To, co udělal odcházející prezident, je popření celých 22 let, které za sebou máme," popsal tehdy důvody svého postoje místostarosta Milan Zeibert.

Ani nový prezident stěnu jeho radniční kanceláře zdobit po nástupu Miloše Zemana do funkce nebude.

„Obraz prezidenta na zdi není oficiální symbol. Pro mne je číkoli obraz na zdi symbol osobní. Symbol něčeho, čemu věřím. A nový prezident pro mě takovým symbolem není," řekl místostarosta Zeibert.