„Každý rok se nám podařilo zařídit něco. Zejména poslední dekáda byla velmi pracovitá a hodně se toho pro obce udělalo,“ uvádí předseda svazku a zároveň starosta Libice nad Doubravou Václav Venhauer.

Jak dodává, nejvíce hrdý je na vytvoření Centra společných služeb, jehož tým pomáhá starostům řešit problémy s chodem obcí. „Myslím, že to jim velmi usnadnilo práci,“ přemítá Venhauer.

To potvrzuje třeba starosta Sobíňova Miloš Starý. „Založit toto centrum byl skvělý nápad a hodnotím jeho činnost velmi kladně. Kdykoliv si nevím s něčím rady, mohu se na ně obrátit. Dělají pro naši obec výběrová řízení nebo třeba pomáhají s administrací dotací,“ chválí.

S ním souhlasí i starostka Jeřišna Dagmar Vaňková. „Díky centru jsme získali profesionální poradenství v mnoha činnostech správy obcí. Mezi nejvýznamnější považuji pomoc při žádostech o různé dotace a při následné administraci projektů až po jejich ukončení. Pracovnice centra jsou nejen odbornice, ale jsou velmi ochotné a pracují opravdu zodpovědně,“ vyzdvihuje.

Samotný svazek se začal rodit už v devadesátých letech minulého století. U jeho počátků stála například tehdejší starostka Vilémova Jaroslava Dvořáková, která je dnes v důchodu. „Začínali jsme asi v sedmi lidech. Dali jsme se dohromady na základě našeho politického přesvědčení. Většina z nás byla totiž pravicově smýšlející,“ vypráví.

Další obce se přidávaly postupně. „Nebylo to ale úplně hned, někteří starostové tomu zpočátku moc nedůvěřovali,“ vzpomíná Dvořáková. „Scházeli jsme se, vzájemně si radili, pomáhali a společně jednali s úřady. Přece jen sdružení zmůže víc než samotný člověk,“ doplňuje.

V roce 2001 se pak oficiálně zaregistrovali jako Svazek obcí Podoubraví. „Zvolili jsme si interní orgány a už to jelo. Žádali jsme o dotace a v podstatě jsme byli takovým předchůdcem místních akčních skupin. Pamatuji si, že jedním z našich prvních projektů byla například cyklotrasa, která vedla i přes Vilémov,“ líčí Dvořáková.

Nebylo, a dodnes není, to ale jen o práci. Podoubravské starosty spojuje i přátelství a zábava. Tou je třeba Podoubravský víceboj, kde mezi sebou jednotliví starostové soutěží. „Myslím si, že jsme se tenkrát vydali správným směrem. Nikdy jsem si neřekla, že to bylo zbytečné. Jsem přesvědčená, že to bylo to nejlepší, co jsme v tu danou dobu mohli udělat,“ usmívá se Dvořáková.

Aktuálně má Svazek obcí Podoubraví devětadvacet členů. „Jsem rád, že jsme mezi nimi. Sama obec naší velikosti není nikde moc vidět ani slyšet. Pokud se ale dá dohromady více obcí, pak už je to něco jiného. A i všechny společné projekty a akce jsou moc fajn,“ uzavírá sobíňovský starosta.