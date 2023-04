/VIDEO/ Vzít pomlázku do ruky, vyrazit ven a za koledu a vyšlehání a dostat od žen pentličku s vajíčkem. Řada koledníků v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku ráno na Červené pondělí vyšla do ulic, aby tradičně oslavila Velikonoce.

Velikonoce v Jaroměřicích nad Rokytnou. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

„Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný,“ je slyšet téměř od všech dveří v Jaroměřicích. Koledníci se shodují na tom, že tradiční říkanka je lepší než zkoušet nebo vymýšlet něco nového.

Od rána chodí po městě skupinka, ve které je i Tomáš Dvořáček. Ta se postupně rozrůstá. „Nakonec nás bude až devět. Chodíme tam, kde to známe, a postupně se k nám přidávají další kamarádi. Děláme to takhle už posledních pár let a býváme domluvení,“ vysvětluje. S pomlázkami budou kamarádi chodit i po dvanácté hodině. Ale polití vodou se nebojí. „Tady v Jaroměřicích se tento zvyk příliš nedrží. Navíc kamarádky a spolužačky o nás vědí, jsme domluvení. Takže se ničeho bát nemusí,“ popisují shodně koledníci.

Přes čtyřicet let chodívá koledovat František Sigmund. Těší ho, že opět vídá více skupinek kluků s pomlázkami. „Přišlo mi, že svátek uvadá a chodí spíše jednotlivci. Ani já už nekoleduju s partou. To jsem si užil jako náctiletý. V posledních letech se nemohlo chodit koledovat vůbec. Možná právě tohle lidem chybělo,“ uvažuje muže. Ten navštěvuje s pomlázkou hlavně známé. „Nejvíc potěší štamprle něčeho dobrého a když se v pořádku vrátím domů,“ směje se.

S kamarády chodí po Jaroměřicích například Daniel Jiří. Na nohou jsou od osmi. „Pár hodin trvá, než všechno obejdeme, takže je lepší začít brzy. Nejlepší jsou vařená vajíčka. Tento týden bude vajíčkový a budeme z nich mít hned několik jídel,“ říká mladý koledník.

Část koledníků se zastavuje u domu Jiřiny Jancové. Na Velikonoční pondělí vše připravovala několik dní dopředu. „Museli jsme upéct perníčky, uvařit vajíčka a připravit pentličky. Každý preferuje trochu něco jiného. Koledníci, mezi které patří hlavně naši známí, k nám chodí už od rána. Chovat se umí, s pomlázkou hrubí nejsou, takže pak člověka svátky baví,“ usmívá se Janocová.