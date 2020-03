Jihlavský politik a zastupitel Petr Paul (SPD) neprochází zrovna příjemným obdobím. Před časem musel čelit policejnímu vyšetřování kvůli údajnému domácímu násilí, což nakonec jak policie, tak přestupková komise jihlavského magistrátu smetla ze stolu. Aktuálně se k tomu kromě rozvodového řízení přidala žaloba jeho manželky Marie Paulové kvůli užívání osobního auta.

Marie Paulová tvrdí, že se její manžel chová amorálně. Auto, které je napsané na jejich dlouhodobě vážně nemocnou dceru podle manželky zneužívá k propagaci politické strany Svoboda a Přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury.

„Nelíbí se mi, že auto, které má sloužit především k cestám za naší dcerou do ústavu, má polepené volebními plakáty. Za dcerou navíc jezdí jednou za čtrnáct dní. Já bych za ní chtěla jezdit častěji, kdyby mi auto půjčoval, protože naše staré auto je nespolehlivé a po delší cestě potřebuje opravu,“ stěžuje si Marie Paulová, která je sama invalidní.

Auto kupovali manželé v roce 2015 za zhruba 350 tisíc korun a od začátku je napsané na dceru. Vzhledem k tomu, že je Petr Paul jejím opatrovníkem, stal se podle nařízení soudu i provozovatelem auta. „Platím veškeré náklady s vozidlem spojené jako jsou pohonné hmoty, servisní prohlídky, pojištění, technické kontroly a údržbu,“ namítá Petr Paul.

Žalobu podala Paulová prostřednictvím svého obhájce k jihlavskému sudu loni v říjnu. „Paní Paulová se domáhala možnosti spoluužívat automobil těžce nemocné dcery. Dcera musí být umístěna v domě pro osoby se zdravotním postižením, jelikož se o ní paní Paulová nedovede postarat doma, nemá na to fyzické schopnosti ani dostatek finančních prostředků. Pravdou je, že pan Paul dceru nenavštěvuje častěji než jednou za čtvrnáct dní. Jiné dny užívá automobil pro své soukromé účely a k politickým kampaním. Automobil dcery se tak opotřebovává mnohonásobně více, než kdyby byl užíván pouze v jejím zájmu. Hlavní problém je v tom, že pan Paul odmítá auto půjčovat mé klientce, která by za dcerou chtěla jezdit častěji,“ uvedl pro Deník obhájce Milana Zápotočný.

Jihlavský soud ale nedávno žalobu zamítl. „Zdůvodnil to tím, že má klientka měla o vydání automobilu žalovat svou dceru, jelikož ona je vlastníkem vozidla. Jenže podle našeho názoru je žaloba oprávněná, protože tím, kdo auto zadržuje je pan Paul, nikoli dcera,“ je přesvědčený obhájce.

Marie Paulová navíc musí zaplatit náklady řízení. Rozsudek není pravomocný. Paulová s rozsudek nesouhlasí a bude se odvolávat. „Je to výsměch. Podle soudu bych měla žalovat dceru, která je od svých čtyřech let ležák,“ kroutí hlavou Paulová.

„Pokud by paní Paulová dobře poslouchala soudce v ústním zdůvodnění, věděla by a vědět musí, že se u provozovatele vozidla nepředpokládá, aby autem jezdil pouze do práce a domů. Trvalé bydliště mám v Jihlavě, z Třebíče do Jihlavy dojíždím. Vůbec mě nezajímají dedukce paní Paulové,“ říká Paul.

Fotka reklamy

Marie Paulová u soudu předložila jako důkaz zneužívání auta k propagaci politické strany fotografii auta s nalepenou reklamou SPD.„Je irelevantní co bylo, nebo nebylo na auto přidáno. Předestřeny mi fotografie nebyly, nevím kdo to fotil, kdy a kde. Jestli ale nejsou z doby, kdy paní Paulová jezdila s plakátem na dveřích, účastnila se výlepů plakátů SPD a velice usilovala o účast ve volební komisi za SPD, aby za to měla peníze. Navíc soud konstatoval, že fotografie nejsou označeny datem ani časem pořízení,“ upozorňuje Paul.

„Jsou to naprosté lži,“ okomentovala to Marie Paulová, na níž Petr Paul aktuálně podal trestní oznámení, že mu promáčkla poštovní schránku.