Báťa ještě může využít dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, což je ale mimořádný opravný prostředek, který nemá odkladný účinek na pravomocný trest. Zda toho Báťa využije, není jasné.

Kauzou se zabýval Okresní soud v Jihlavě a Báťa se před ním zodpovídal ze čtyř trestných činů od vydírání, pokusu o ublížení na zdraví, výtržnictví, nebezpečného vyhrožování a násilí proti úřední osobě. Za to mu hrozil trest až na čtyři roky.

Báťa bývalé kolegy od policie napadl v květnu před dvěma lety před vrátnicí společnosti Kronospan v Jihlavě, kde pracoval. Policisté se mu tehdy snažili doručit obsílku k výslechu. Báťa chtěl nejprve vidět služební číslo policisty. Když mu ho muž v uniformě ukázal, Báťa ho napadl. „Obžalovaný silným úderem svým pravým ramenem zasáhl policistovo levé rameno. Pak ho srazil na zem, kdy policista upadl na záda a pravý bok. Obžalovaného svedl na zem druhý policista a následně mu společně nasadili pouta. Obžalovaný se bránil tak, že kopal nohama a vyhrožoval policistům, že je pošle do civilu a svlékne z uniformy,“ popsal útok vůči policistům jihlavský státní zástupce Ivo Novák. Jeden z policistů odešel ze souboje s poraněným palcem na pravé ruce a musel vyhledat ošetření v nemocnici.

Báťa ve své výpovědi připustil, že za ním policisté byli, ale obsílku odmítal převzít s tím, že jestli nemají příkaz k zadržení, mají mu předvolání poslat poštou, a ne ho neustále obtěžovat v práci. Báťa také tvrdil, že mu jeden z policistů řekl, že je debílek a potom došlo ke konfliktu, který podle něj nevyprovokoval. Báťa chtěl, aby chování policistů prověřili jejich nadřízení, což se podle něj nestalo, a naopak ho označili za věčného stěžovatele a lháře. Policista ve své výpovědi připustil, že situace na místě byla tehdy vypjatá, ale odmítl, že by byli k Báťovi jakkoli vulgární, či mu dokonce nadávali. Vše si přitom nahrávali na mobilní telefon.

Trest Báťa dostal i za vyhrožování a napadení bývalé ženy, s níž se dostal do sporu ohledně dcery, kterou má žena ve své péči. Vyhrožoval také řidiči, který se s ním dostal do sporu na parkovišti u zdravotního střediska v Jihlavě. „Pokud to uděláš ještě jednou, jestli mě předjedeš znovu zleva, tak vezmu pistoli, zapálím ti barák a auto, kdybych tady neměl dítě, tak bych to udělal hned. Nedělám si srandu,“ řekl podle soudu Báťa muži, který vzal výhrůžky vážně. Báťa všechna obvinění popřel.