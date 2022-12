Havlíčkův Brod

Pravým opakem Třebíče je Havlíčkův Brod, kde ohňostroj nepořádají už dlouhodobě. „Jsem na radnici už patnáct let a nevzpomínám si, že by se za tu dobu ohňostroj pořádal. Na Nový rok se tady lidé scházejí na náměstí a setkávají se s přáteli. To ale není akce organizovaná městem, spíš jde o tradici mezi místními. Vůči ohňostrojům se Havlíčkův Brod spíše vymezuje. Jistěže to zde také bouchá – kdo chce, ten si ten ohňostroj odpálí sám. V radničním vysílání či Havlíčkobrodských listech se ale snažíme o osvětu mezi lidmi. Vysvětlujeme jim, že je lepší si užít konec roku co nejvíce v klidu,“ popsala radniční mluvčí Alena Doležalová.

Tradiční novoroční zábava ve Světlé nad Sázavou. Ilustrační foto. Zdroj: DENÍK/Libor Plíhal