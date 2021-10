Problém je v tom, že předchozí vedení města s obchodním centrem v lokalitě souhlasilo, a i když se tento záměr dnešní optikou neshoduje se zásadami udržitelnosti, nelze vše stopnout. „Pokud jsme v roce 2017 řekli, že v tomto území chceme měnit brownfield ve prospěch obchodního centra, tak bychom neměli měnit kontinuitu našich rozhodnutí,“ řekl náměstek primátorky pro územní plánování Vít Zeman.

Developer přitom projekt průběžně upravuje. Co se týká napojení na současnou silnici, už se neuvažuje, slovy opozičního zastupitele Radka Popelky, o „šílené turbokřižovatce“. Podle nejnovějších plánů by tam měly být semafory s volným průjezdem. Investor má navíc zájem s městem spolupracovat. Nemá například problém se zaplacením investičního příspěvku, který město zavedlo až v době, kdy už se na projektu pracovalo.

Otázkou je, jestli lokalita na dohled od hypermarketu Tesco a zároveň nedaleko od City Parku další obchody potřebuje. „Sídliště Březinova je poměrně komfortně vybavené, je tam Lidl, velká prodejna Albert přímo na náměstíčku, tam jsou i další služby,“ jmenoval opoziční zastupitel Pavel Šlechtický. „Řada prostorů na tom náměstíčku je prázdná a nerad bych, aby se naši potomci dožili toho, že v těchto obchodních centrech, kterých máme v Jihlavě obrovské množství, se bude jen prohánět průvan,“ dodal Šlechtický.

Příliš mnoho obchodů blízko sebe kritizoval i opoziční Zdeněk Faltus. „Musíme přemýšlet o městě komplexně. Já si nedovedu představit, že by tam bylo další obchodní středisko,“ řekl Faltus. „Radši bych tam viděli rezidenční bydlení. Nevím, jestli by šlo přepracovat projekt, ale líbilo by se mi udělat tam malé obchody a sousedskou zónu s kavárnami.“ pokračoval. Na to reagovala i jihlavská primátorka. „To by se nám tam líbilo všem, ale v roce 2017 to bylo připraveno jinak,“ odkázala se primátorka Karolína Koubová za územní plán.

Řečí čísel mají Březinky deset tisíc obyvatel, v rostoucí lokalitě Handlovy Dvory budou bydlet tři až čtyři tisíce lidí. V obchodním centru, které nahradí současný stavební dvůr, mají být i byty. Dále se uvažuje o tom, že by v OC Brněnská byla Billa, McDonald´s včetně možnosti nákupu z auta a třeba i restaurace se zdravou výživou. Podle Zemana to bude něco, co Březinky ocení. Díky pěšímu propojení tam budou Jihlavané nakupovat, aniž by museli startovat auto.

Projektant OC Brněnská Jakub Fraj hovořil o potravinách, drogerii a možná i o tenisových kurtech na střeše. A nezapomínal ani na zeleň, aby se parkoviště v létě neměnilo v betonovou výheň. „Netlačili jsme to na úplné maximum, co bychom z toho mohli vytěžit,“ přiznal Fraj. Prostor je ale z jedné strany ohraničený benzinou, jsou tam také garáže. „Tam prostě nejde vytvořit urbanistickou strukturu,“ pokrčil rameny Fraj.

Dále sdělil, že chodníky propojující obchodní centrum se sídlištěm Březinky budou dost široké, aby tam mohla do budoucna být cyklostezka ohraničená alejí stromů. „Dojet si do odchodu na kole a pak si vézt v košíku nákup, ze kterého bude trčet bageta nebo pórek? To chci,“ rozesmála se mladá Pavlína Hájková. Ona by to měla kousek, což se rozhodně nedá říct o celé Jihlavě. „Muselo by to být mimořádně atraktivní, aby tam jezdili lidé z města,“ zhodnotil Šlechtický.

Koaliční zastupitel a architekt Jaroslav Huňáček pak mluvil o tom, že jeho kolegové pranýřují investora, který má zájem lokalitu pozvednout. „Investor je domácí, chce tady být a bydlet. Tak tam určitě neudělá žádnou prasárnu. Není z Francie nebo Německa, kterým je to úplně ukradené, co tady bude,“ prohlásil Huňáček. V podobném duchu hovořil i Fraj.

- jihlavští zastupitelé v roce 2017 rozhodli, že chtějí brownfield změnit v obchodní centrum.

- dnes zastupitelé nevidí další obchody jako optimální.

- podle Víta Zemana nelze měnit podmínky během příprav projektu.