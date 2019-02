Vysočina – Stavba obchvatu Okříšek je stále plná komplikací. Není jasné, kdy se začne stavět. „Zatímco samotný obchvat našeho městyse jako přeložka krajské silnice II/405 se pomalu ale jistě řeší, postupujeme i k majetkoprávnímu vypořádání, byť ne jednoduše, tak navazující a úzce související přeložka silnice do průmyslové zóny Přibyslavice – Nová Ves se stále zadrhává,“ popsal aktuální dění okříšský starosta Zdeněk Ryšavý (ČSSD).

Okříšky zatěžuje kamionová doprava. Městysem projíždějí auta do průmyslové zóny u Přibyslavic a Nové Vsi. | Foto: Deník / Mahel Luděk

Výtky a požadavky přicházejí ze sousedních Petrovic. Vysočinský hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD) si nebere servítky. Říká, že Petrovičtí jsou obyčejní kverulanti. „Obec Petrovice soustavně kveruluje, že nepotřebují silnici a nevědí, jak bude řešená přeložka do průmyslové zóny a jaká bude zimní údržba. Dosáhnou jediného, že tam nic řešit nebudeme,“ prohlásil.

To prý ovšem není řešení, o které by Petrovičtí usilovali. „Nikdy jsme neměli nic proti obchvatu Okříšek, jak je naprojektovaný. Vadilo nám napojení Přibyslavic,“ uvedl pro Deník nezávislý petrovický místostarosta Zdeněk Jeřábek s tím, že jediné řešení je začít celou komunikaci plánovat znova, od začátku.

Zastupitelstvu Petrovic se nelíbí, že připravovaná přeložka se nechystá na žádost ani ve prospěch této vsi. Místní budou prý i nadále jezdit zejména po nejkratší trase, tedy po současné silnici, která bude zřejmě zařazena mezi silnice třetí třídy.

Variantu přeložky do průmyslové zóny, na níž se dříve shodly obce, zrušil krajský soud na základě podání čtyř vlastníků pozemků. Kraj Vysočina proto nyní zadal studii varianty vedení silnice nad Okříškami přes Sedlačku a dále pak mezi Okříškami a Přibyslavicemi k firmě Mann+Hummel. A druhou variantu, jež posuzuje možnost zkapacitnění silnice přes Novou Ves.

„Nám se první varianta jeví jako technicky složitější a dražší, druhá zase nic moc neřeší, protože se úzké místo pouze posune z Okříšek do Týna. Ale pokud by některá z nich byla průchodná, určitě ji podpoříme,“ komentoval to okříšský starosta Ryšavý.

Zdůraznil, že obchvat Okříšek bude zásadní i pro dopravu nadrozměrných komponent při případné dostavbě Dukovan. A připomněl sčítání dopravy dva roky staré. Mezi Jihlavou a Třebíčí na silnici II/405 vzrostl za poslední roky objem kamionové dopravy na téměř dvojnásobek. „Z čísel z roku 2016 vyplývá, že z 280 těžkých vozidel nad 10 tun, zaznamenaných na silnici II/405, jich 160 sjíždí či naopak míří ze silnice III/40510, čili od firem z Přibyslavic a Nové Vsi. Přeložka mimo zástavbu je tedy nutnost,“ řekl Ryšavý.

Místostarosta Petrovic Zdeněk Jeřábek připomněl, že jeho ves se o chystané silnici ve své blízkosti směr průmyslová zóna před časem dozvěděla s velkým zpožděním. Petrovice se ohradily a začaly velké spory. V minulosti kraj uváděl, že pokud se nezačne stavět do roku 2018, zanikne možnost evropské dotace. Pro splnění podmínek je důležité brát projekt za stovky milionů jako celek, tedy obchvat Okříšek plus přeložka do průmyslové zóny.

Aktuálně je kamenem úrazu 1288 metrů čtverečních pozemků, které kraj pro stavbu potřebuje. A Petrovice je nechtějí dát zadarmo. Vedení obce se odvolává na fakt, že fyzické a právnické osoby dostávají za metr čtvereční 150 korun. V rámci přípravy stavby obchvatu Jihlavy údajně dostala obec Puklice dokonce 250 korun za metr.

„Projekt obchvatu Okříšek nám nepomůže, spíše ublíží. Proto chceme stejné kompenzace jako ostatní vlastníci,“ vysvětlil Jeřábek. Je přesvědčený, že petrovické zastupitelstvo neudělalo nic špatného. Krajští radní rozhodli, že peníze zaplatí. Schválit to ještě musejí krajští zastupitelé.

A aby toho nebylo málo, je tu ještě jeden nesoulad v postojích Petrovic a kraje. Ten bude potřebovat při stavbě u Okříšek dočasný zábor pozemků v katastrech Okříšek, Starče, Hvězdoňovic, Krahulova a právě Petrovic. „Samozřejmě Petrovice opět napsaly, že nebudou silnici využívat, proto chtějí, abychom jim zaplatili nájemné. Ostatní jsou ochotní nám pozemky půjčit bez poplatku,“ rýpl si Běhounek.

Částka, kterou si Petrovice chtějí naúčtovat, je 10 korun za metr čtvereční a rok. Dočasný zábor má trvat dva roky, jde o téměř tisíc metrů čtverečních. Podle hejtmana tato situace není úplně obvyklá. „Občas nějaká obec nájemné žádá. Ale Petrovice rovněž budou něco potřebovat a bude záležet, jak se k tomu vedení kraje postaví,“ naznačil Běhounek.

„Nevím, proč bychom měli být v budoucnu trestáni. Doufám, že úředníci budou postupovat transparentně,“ reagoval místostarosta Jeřábek.