Dům pochází ze 17. století. „Podle všeho je z roku 1636. A do patra ho vyhnali asi kolem roku 1850,“ vypráví Gorka. Dům je nejen kulturní památkou, ale celá židovská čtvrť je zapsaná na Seznamu UNESCO. Znamená to tedy neustálé konzultace s památkáři, majiteli to ale nevadí. S rekonstrukcí mu pomáhá Petr Strnad, který má licenci na úpravu historických staveb. „Na všechno musím mít papír, ale přímo sem památkáři chodí zhruba jednou za tři měsíce. Oni vědí, že pan Strnad je záruka kvality – že to zde opravujeme tak, aby to vyhovovalo všem jejich požadavkům. Spolupráce s památkáři je výborná,“ potvrzuje Gorka.