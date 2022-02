Proměnou prochází také dálniční oddělení policie ve Velkém Beranově, tam už je postavená nová budova. Do roka by měli dělníci zrekonstruovat tu stávající a pak ještě vybudují dvoupatrové parkoviště. Novostavbu by mohli policisté v blízké době dostat do předběžného užívání. „Budou to provizorní podmínky. Kolegové, kteří na dálnici slouží, budou mít po splnění všech hygienických norem šatny v garážích. Člověk ale už přijde do normální budovy a ne za katr, kde má strach, že už odsud neodejde,“ řekl s nadsázkou Trojánek.