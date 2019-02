Stonařov – Ovocná pálenka ze stonařovské Pálenice U Jiřího se neztratí ani ve velké konkurenci výrobců z jižní Moravy.

Stonařovská pálenice se neztratí ani ve velké konkurenci. Úspěchy ze soutěží však majitel Jiří Smejkal (na snímku), bere jen jako třešinku na dortu své práce. | Foto: Deník/ Zuzana Musilová

Naposledy se to potvrdilo na soutěži o nejlepší ovocný destilát Flora košt, kde stonařovská pálenice získala Cenu Unie destilatérů České republiky za nejlepší kolekci přihlášených vzorků a vyhrála kategorii Nejlepší třešňovice. Boduje však i v dalších soutěžích. Jak říká majitel pálenice Jiří Smejkal, ceny ze soutěží jsou jen takovou třešinkou na jeho práci. „Úspěchy, které sklízíme na velkých soutěžích, jako je Flora košt nebo Mostkovické kaléšek, nás samozřejmě těší. Účastníme se ale kvůli tomu, abychom si s ostatními porovnali kvalitu a úroveň našich výrobků. A jak je vidět, není to tak špatné. Někdy porazíme i pálenice z jižní Moravy, kde roste mnohem kvalitnější ovoce," řekl Smejkal.

Pálení kořalky se Smejkal věnuje asi patnáct let, předtím provozoval lihovar. K výrobě pálenky se dostal díky vážnému úrazu ruky. „V lihovaru už jsem pracovat nemohl, zvažoval jsem, co tedy budu dělat. Zůstal jsem takříkajíc v oboru, zřídit si pálenici bylo logické vyústění," doplnil majitel pálenice ve Stonařově.

A jaký je recept na kvalitní pálenku? Základ je podle Smejkala v poctivém přístupu. I od zákazníků už přijímají jen dobré kvasy, se špatnými je posílají pryč. „V době, kdy jsme začínali, jsme si nechali udělat laboratorní rozbory a zkoušky. Takže víme, jak se má při výrobě pálenky správně postupovat, aby výsledek stál za to. Pak samozřejmě důležitou roli hraje dlouholetá praxe a zkušenosti," vysvětlil Smejkal a dodal, že práce v pálenici je dobrá cesta, jak se odnaučit pít tvrdý alkohol. „Neustále tu ochutnáváme kvasy i výsledné produkty. Někdy už to pijeme téměř s odporem. Když mě někdo na zábavě pozve na panáka, je to skoro za trest," usmál se Smejkal.

O zákazníky stonařovská pálenice nouzi nemá. Po loňské metanolové aféře spousta lidí přestala věřit kupovanému alkoholu a tvrdý alkohol si raději nechá z vlastního ovoce vyrobit v pálenici. „Pak také samozřejmě záleží na tom, kolik ovoce se daný rok urodí. Třeba letos lidé už v létě vozili hodně meruněk a třešní, je i dostatek jablek, hrušek a švestek," uzavřel Smejkal. Nejhorším rokem v historii stonařovské pálenice byl rok 2010/2011. Naopak rekordní množství ovocného kvasu přijali ve Stonařově v roce 2006/2007, kdy narostlo hodně jablek i švestek.

ZUZANA MUSILOVÁ