Pád stropu změnil lidem z ústavu život. Získali svobodu a soukromí

Jinošov - Uplynulo rovných deset let od události, která změnila život mnoha lidem. Na konci února roku 2008 spadl strop zámku Schönwald v Jinošově. Zřítil se přímo do pokoje jednoho z obyvatel tehdejšího Ústavu sociální péče Jinošov, který právě odpočíval po obědě. Tehdy padesátiletý pan G. byl vrtulníkem přepraven do brněnské nemocnice s vážným úrazem hlavy. Následující den museli být evakuování všichni obyvatelé z hlavní budovy zámku.

Do Jinošova se pak už nikdy nevrátili. Pomocnou ruku evakuovaným nejprve podali lidé z Náměště nad Oslavou v čele se starostou Vladimírem Měrkou. Zajistili jim dočasný domov ve volné vojenské ubytovně na Husově ulici. Událost pomohla urychlit na svou dobu revoluční projekt Transformace sociálních služeb. Místo za zdmi ústavu měli lidé s mentálním postižením žít v domech, které postupně za podpory evropských fondů vyrostly v šesti různých lokalitách Vysočiny; Náměšti nad Oslavou, Hrotovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou, Pucově, Okříškách a Velké Bíteši. „Snažíme se, aby jejich obyvatele mohli žít co nejpřirozenějším způsobem života, tak jako jejich vrstevníci v běžné komunitě,“ říká ředitelka transformovaného Domova bez zámku Hana Šeráková. Z pohledu klientů jde obrovskou kvalitativní životní změnu. V nových domácnostech našli po letech kolektivního soužití svoje soukromí, a dá se se říct, i svobodu. „Nezměnilo se pro ně jen prostředí, protože transformace spočívá zejména ve změně přístupu. Od péče se přechází k podpoře, klientům je ponechána možnost volby a vrácena zodpovědnost za vlastní život,“ popisuje Hana Šeráková. Lhostejnost hrála podle soudce roli v případu úředníka a 37 bouraných aut Přečíst článek › Soužití s okolím v obcích je bezproblémové. Kdo by si nepřál sousedy, kteří nepomlouvají, neřeší jakým autem, s kým a kdy jste přijeli a ještě s každým rádi prohodí pár slov? V jednom z domů ve Velké Bíteši žije spokojeným životem i pan G. Loni v létě oslavil šedesátiny. Dvanáct domů a zázemí s denním stacionářem a tréninkovou kavárnou v Náměšti nad Oslavou zatím vyhovuje i kapacitně. „V současné době není třeba navyšovat kapacitu pobytových služeb, ale spíš doplňovat síť ambulantních a terénních služeb, aby lidé s mentálním postižením mohli zůstávat ve svém přirozeném prostředí. Rádi bychom některé naše klienty v budoucnu posunuli ještě dál směrem k samostatnému životu. Potenciál některých je mnohem větší, než si kdo uměl v původním ústavu představit,“ míní Hana Šeráková. Do Jinošova plánuje spolu se svými klienty krátký návrat. Od 18. do 26. dubna se na místním úřadě uskuteční výstava, která připomene život v tehdejším ústavu, ale ukáže i to, jak život obyvatel Domova bez zámku vypadá dnes. Samotný zámek Schönwald má dnes nového majitele, který objekt citlivě opravil a navrátil mu jeho dřívější krásu. O počasí přednášel seniorům třebíčský rodák Michal Žák Přečíst článek › V Kraji Vysočina je plně transformovaný také Domov Jeřabina Pelhřimov a pracuje se na transformaci Domova Háj a Domova Kamélie Křižanov. Částečně se pak bude transformovat Domov ve Zboží. Kraj Vysočina dává transformaci velkou podporu a je v rámci republiky v tomto směru vnímán jako progresivní.

Autor: Luděk Mahel