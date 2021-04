Předpokládám, že přípravy na znovuotevření jsou v plném proudu.

Přesně tak. Nic nám nebrání a jsme moc rádi, že jsme se konečně dočkali. A nejen my, ale i návštěvníci už netrpělivě vyhlíží pondělí. Někteří už mi natěšeně volali a ptali se, jaké podmínky musí pro návštěvu zoologické zahrady splnit.

Jak tedy bude návštěva zoo probíhat?

Bude otevřená jen hlavní pokladna, boční vstup zůstane zatím zavřený. Stejně tak budou zavřené vnitřní pavilony, obchody se suvenýry a boxy pro psy. Občerstvení bude fungovat přes výdejní okénka. Co se týče vstupenek, ty si budou lidé kupovat na místě a mohou platit jak hotově, tak kartou. Online rezervace zatím neplánujeme.

Kapacita areálu ale bude přece jen omezená pouze na dvacet procent. Nemůže se stát, že k vám někdo půjde zbytečně a dovnitř se nedostane?

To si nemyslím. Těch dvacet procent je poměrně velkorysých a náš areál je velký, takže i tak pojme celkem dost návštěvníků. Rozhodně se nemusí být, že by k nám jeli z velké dálky a nakonec se sem nedostali.

A jak to bude s opatřeními typu roušky či respirátory?

To neurčujeme my, ale příslušné orgány. Návštěvníci tak budou muset dodržovat aktuální nařízení vlády. Předpokládám, že se budou v průběhu rozvolňování budou ještě měnit, ale v tuto chvíli je platné nošení respirátorů a dodržování rozestupů. Naši návštěvníci jsou ale naprosto ukázkoví a už z minula víme, že vše dodržují. (usmívá se)

Pomůže vám toto rozvolnění finančně? Přece jen v tomto ohledu není dvacet procent zrovna moc.

Já myslím, že určitě. Jakékoliv otevření je pořád lepší než to, co funguje teď. A teď to nemyslím jen kvůli příjmům, ale i zaměstnancům. To, že k nám návštěvníci chodí, je určitá zpětná vazba a zhodnocení jejich práce. A v neposlední řadě si myslím, že to ocení i některá naše zvířata.

Nicméně teď si zvykla na život bez lidí. Nebude to pro ně šok?

Mohou z toho být malinko překvapená, některá už trochu odvykla ruchu, ale rozhodně to pro ně nebude stresové. Naopak bych řekl, že to bude příjemná změna. Takoví primáti nebo šelmy, kteří jsou zvídaví, mají vyšší duševní pochody, rádi se předvádí a pozorují návštěvníky, to opravdu velmi uvítají.