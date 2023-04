Šest obcí na Vysočině si koncem března dalo volební repete do zastupitelstva. Loni na podzim se vítězové nedokázali dohodnout, kdo a jak obec povede. Zastupitelstva se rozpadla, život ve vsi se zastavil, o základní chod samosprávy se staral nucený správce. V Hojanovicích na Pelhřimovsku domluva zatím vázne. Ve Skleném nad Oslavou na Žďársku spory neočekávají.

Volby do zastupitelstva. Ilustrační foto: Deník | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Jak se zdá, někde klid a mír nevládne ani po nových volbách. Například v Hojanovicích na Pelhřimovsku, kde bydlí asi sto lidí. Po druhém kole voleb, které se konalo koncem března, to zřejmě podle současného starosty dopadlo patem. Stejně jako v kole prvním.

Dvě sdružení nezávislých kandidátů spolu ani po druhých volbách nekomunikují. Alespoň to řekl Deníku starosta obce Jaroslav Němeček, který kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů Hojanovice. „Získali jsme tři mandáty. Oslovili jsme Sdružení nezávislých kandidátů Hojanovice 1, které získalo čtyři mandáty a navrhli jim následující řešení. Naše sdružení obsadí post místostarosty a získá jeden výbor, zřejmě finanční. Oni mohou mít post starosty a také jeden výbor. Jenže nemají zájem. Zřejmě chtějí celý úřad. Do patnácti dnů ale musíme svolat zastupitelstvo,“ povzdechl si Němeček, který vede obec jako starosta už šest volebních období.

V Hojanovicích na Pelhřimovsku si v sobotu volili nové zastupitele

Protistrana má jiný názor. Simona Kroupová je lídrem kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů Hojanovice 1. Jak vysvětlila Deníku, problém je jinde. „Naše strana není rozhodně tím, kdo chce blokovat chod obce. Získali jsme čtyři mandáty a stali se vítězem voleb. Jenže nám teď druhá strana chce diktovat, co smíme a co ne. Když nevyhovíme, hrozí, že odstoupí a budeme tam, kde jsme byli. To se nám nelíbí,“ konstatovala Kroupová. Jak dodala, považuje spor o vedení úřadu za zbytečný. „Na prvním místě musí být přece budoucnost vesnice, ne lidské spory,“ zdůraznila.

Nouzový režim umožní jen základní chod obce. „Moc mě to mrzí,“ řekl Deníku Milan David, který denně vidí na zamčené dveře obecního úřadu. Jak zdůraznil, něco podobného se v Hojanovicích snad nikdy nestalo.

Bez zastupitelstva. V Hojanovicích si zopakují volby

V obci, kde se ani po druhém kole nedohodnou, mohou vypisovat další volby až donekonečna. Taková je realita podle tajemníka Jiřího Fialy z městského úřadu Humpolec, který se už se situací v Hojanovicích seznámil. Jak vysvětlil Deníku, druhé kolo voleb bylo koncem března. Do 11. dubna skončila doba, kdy mohl někdo z obce podat proti výsledku voleb námitky. „Námitku nikdo nepodal, takže do patnácti dnů musí obec svolat zastupitelstvo,“ upřesnil tajemník.

Jestli se ani po zastupitelstvu v Hojanovicích neshodnou, čeká je to, co po podzimních volbách. „Starosta zůstane na svém postu dál, ale jeho pravomoci jsou omezené,“ upřesnil tajemník. Jak vysvětlil, zákon nedává žádnou možnost řešení v obcích, kde nepanuje shoda, než další a další volby. „Jestli je ale veřejný život v obci už nějakým způsobem nastavený, volby nic nezmohou,“ konstatoval tajemník. S případem, kdy by se v některé obci volilo donekonečna se ale nesetkal.

Kde se konaly nové komunální volby:

Hojanovice (Pelhřimovsko)

Horní Myslová (Jihlavsko)

Lhánice (Třebíčsko)

Matějov (Žďársko)

Sklené nad Oslavou (Žďársko)

Sviny (Žďársko)

Naopak v jiných obcích jako například Horní Myslová na Jihlavsku to na žádné povolební spory už nevypadá. „Nemám signály, že by někdo z vítězů voleb plánoval odstoupit a komplikovat situaci. Takže se budeme snažit v zájmu obce dospět k dohodě,“ konstatoval starosta Miroslav Nosek z Myslové. Zásadní spory neočekává po volbách ani Josef Hořínek ze Skleného nad Oslavou na Žďársku.