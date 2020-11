Odvážný rekordman chce spořádat patnáct extrémně pálivých chilli papriček

Radim Řehůřek z Radošova se ve čtvrtek 19. listopadu pokusí sníst deset až patnáct extrémně pálivých chilli papriček. Stihnout to chce během deseti minut. Pokud se mu to podaří, komisaři z Agentury Dobrý den Pelhřimov ho zapíší do České knihy rekordů.

Chilli papričky. Ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Odvážný chilližrout z Vysočiny má v plánu spořádat chilli papričky s názvem Trinidad Moruga Scorpion Red, které podle Scovilleho jednotky pálivosti mají číslo pálivosti 2 009 231. Pro srovnání feferonky mají pálivost jeden tisíc a omáčka Tabasco dva a půl tisíce až pět tisíc. Radim Řehůřek má Usherův syndrom, což je poměrně vzácné onemocnění, kvůli kterému nemocný postupně ztrácí zrak, přichází o sluch a v případě Radima má i problémy s rovnováhou. Nákupní kuriozity na Vysočině: metry u piva i očíslované vozíky jako závodničky Přečíst článek › „Nicméně konzumace pálivých chilli papriček dráždí nervová zakončení do té míry, že díky jejich pravidelnému pojídání se stav pana Řehůřka začal svého času mírně zlepšovat,“ sdělil Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov. Více hřeje, až decentně pálí. Tak budoucí rekordman popisuje pálivost omáčky Tabasco. Cayenský pepř je svou palčivostí pro ne-chilližrouty strop. Běžný chilližrout si ještě pochutná na Habanerech. Odolný pojídač chilli papriček snese polovinu až jednu celou papričku Jolokie. Ostatní papriky jsou již jedlé po troškách, a to jen pro velmi odolné jedince. A pak existují extrémní chilližrouti, co snesou i extrakt o síle devět milionů Scovilleho jednotky pálivosti. „Tyto extrémní “pochutiny” mají v puse, na jazyku i v hrdle efekt vařící vody nalité do úst přímo z varné konvice,“ doplnil Miroslav Marek.

