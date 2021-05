Názory veřejnosti na tuto novinku jsou různé. Někdo vše bere s humorem, jiní by viděli větší smysl ve slunečních kolektorech. „Zelená střecha má význam jen u větší budovy, kde je součástí celého eko řešení,“ uvedl již dříve svůj názor Josef Píbil z Jihlavy.

Dvacet zastávek pak má už přes dva roky takzvané inteligentní označníky MHD. Díky GPS mohou cestující v reálném čase sledovat, za jak dlouho který autobus či trolejbus přijede. Stejné informace pak lze najít i v aplikaci pro mobilní telefony. Někteří cestující inovací vítají, ne však všichni. „Je mi jedno, jestli trolejbus jede na čas nebo má zpoždění. Chodím s předstihem, tak si tu počkám tak jako tak,“ mávla rukou důchodkyně Marie Stejskalová čekající zrovna na trolejbus.

Co se týká nejnovějších zastávek, jedna vznikla u loni otevřeného obchvatu Velkého Beranova. Předloni v říjnu se pro veřejnost otevřel přestupní uzel na terminálu v ulici Na Dolech, o rok déle už slouží parkoviště P+R u výpadovky na Pelhřimov. Na obou místech jsou nové zastávky MHD. „Já když jsem jezdil v pět ráno do Telče na gympl a chodil jsem na tuto zastávku, tak se mi tam moc nechtělo,“ zavzpomínal někdejší náměstek primátorky Petr Laštovička na vzhled zastávky Na Dolech v minulosti.

Zastávky jihlavské MHD

- nejnovější jsou u obchvatu Velkého Beranova, u dopravního terminálu Na Dolech a u parkoviště P+R

- opravu by naopak potřebovaly například zastávky v Lesnově nebo v Malém Beranově

- letošní novinkou bude vegetační střecha dvou zastávek Na Brněnském kopci

Stále jsou ale zastávky, které opravu potřebují. Například plechová bouda v Herolticích už je minulostí, do konce června by tam měla být nová nástupní plocha i přístřešek. Příští rok by měl podobný osud potkat zastávku v Lesnově kolem které míří lidé jedoucí od krematoria k dálničnímu přivaděči. S podobou zastávky jihlavské MHD v Malém Beranově potom není příliš spokojen starosta obce.

Pravdou však je, že dopravní podnik zlepšuje komfort zejména investicí do nových vozů. Jen loni pořídil pět nových autobusů Solaris Urbino na stlačený zemní plyn, tři klasické trolejbusy a sedm parciálních trolejbusů. Další pět trolejbusů s trakčními bateriemi je objednaných.

Růst počtu cestujících však loni zastavil koronavirus. Ještě předloni městskými autobusy a trolejbusy jelo přes šestnáct milionů za rok, loni v dubnu a listopadu jezdilo až méně než polovina lidí oproti běžnému stavu.