Energetici po projetí nákladu dodávky bezprostředně obnovovali. Složité to měli třeba ve Starovičkách na Břeclavsku, kde museli demontovat čtrnáct a nadzvednout šestnáct vedení. V Dubňanech na Hodonínsku plně demontovali sedm vedení. „Zkušenost s průjezdem takového nákladu jsme získali už před dvěma lety. V Pohořelicích a Hustopečích se nám už povedlo během doby část venkovního vedení kabelizovat. Zajištění průjezdu konvoje tak bylo o něco jednodušší a hlavně jsme nemuseli plánovat další odstávky elektrické energie,“ dodal Osička.

Průjezd nadměrného nákladu po silnici I/53 z Branišovic do Pohořelic na Brněnsku a komentář odborníka z EG.D. | Video: Deník/Dagmar Sedláčková a EG.D. a

