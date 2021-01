Na speciální auto už tedy prostředky jsou. „S koupí čekáme na Radka. Kvůli úrazu totiž přišel o řidičský průkaz, takže začátkem letošního roku ho čeká lékařské přezkoušení a k tomu musí udělat ještě speciální kurz pro řízení vozidla,“ prozradil Hynek Čech, zakladatel nadačního fondu REGI Base.

Díky štědrým dárcům si ale Radek Chmelař mohl pořídit i potřebné kompenzační pomůcky. „Ze sbírky už byly zakoupeny elektropohon na vozík Smart Drive, který mu ulehčí jízdu nebo motomed, což je rehabilitační přístroj na procvičování horních a dolních končetin,“ uvedl Hynek Čech.

Sbírka je stále otevřená. Zájemci mohou přispět libovolnou částkou prostřednictvím transparentního účtu 7025394001/2010, zakoupením sudu piva od kamenického pivovaru, nebo objednávkou dárkového voucheru na jednodenní workshop se sládkem Přemyslem Chmelařem, který je bratrem zraněného hasiče. „Zájem byl zatím zhruba o patnáct workshopů,“ informoval jednatel Pivovaru Kamenice Milan Houška.

Radek Chmelař pracoval jako operační důstojník – vedoucí směny na krajském operačním středisku sídlícím v Kladně. Díky službě u hasičského záchranného sboru, výcviku a dobré fyzické kondici věří, že se vrátí zpět do běžného života a bude moci nastoupit opět do práce na operačním středisku jako vozíčkář. „Jeho velitel potvrdil, že s Radkem počítají a určitě upraví pracovní dobu tak, aby to zvládal. Všechno se odvíjí od zdravotního stavu, to je věc, kterou nikdo neumí odhadnout. Radek je ale neskutečný bojovník, nefláká se, využívá každou chvilku k tomu, aby se zlepšovat. A pokroky jsou vidět,“ řekl Čech.