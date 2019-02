Vysočina – Na atraktivní datum snoubenci slyší. Letošní rok nevyjímaje. V Třebíči a v Jihlavě už zaznamenali, že se v srpnu oddávající rozhodně nudit nebudou. Páry totiž v kalendáři sledují opakující se číslici osm.

„Už od loňska si snoubenci zamlouvají nejvíce termín 18. 8. 2018, do dnešního dne máme zamluveno devět svateb,“ prozradila třebíčská mluvčí Irini Martakidisová.

Rovněž v krajském městě Jihlavě tato sobota frčí, shodně s Třebíčí si ji dosud rezervovalo devět párů. „Kapacitně by matrika ještě několik svateb zvládla, ale obřad by byl až po 15. hodině. O to snoubenci obvykle nemají zájem,“ poznamenal jihlavský mluvčí Radek Tulis.

V Havlíčkově Brodě už vědí, že 18. srpna budou mít celkem pět výjezdních svateb, nejvíce jich tam zvládají šest, takže jeden termín ještě zbývá.

V srpnu některé snoubence zaujalo i datum 8. 8., které padlo na středu. V Třebíči se ten den uskuteční tři svatby, v Jihlavě dvě a v Pelhřimově jedna.

Táhne však i opakující se oblíbená sedmička v datu. Další smršť sňatků tak mají v Třebíči ohlášenou na 7. 7., na kdy je prozatím objednáno sedm svateb.

Trošku se vymyká Žďár nad Sázavou, mají zamluveno po čtyřech až šesti svatbách každou sobotu od června až do září. Ostatní měsíce je sňatků výrazně méně.

Ale například matrikářka Alena Štěpánková z Pelhřimova při pohledu do diáře zjistila, že dříve tabuizovaný květen u nich už punc zakázaného měsíce pro nevěsty a ženichy ztratil.

„A to jsem ráda, vždyť je to krásné roční období. V pátky i soboty máme v květnu zamluvených svateb opravdu hodně, to se nezastavíme,“ zhodnotila.

Kaple, zoo, sjezdovka

Změna v přístupu ke svatebnímu obřadu se týká rovněž místa. Tradičním obřadním síním čím dál víc konkurují kreativní nápady snoubenců. Oddávající při cestě na obřad nezřídka podávají sportovní výkon. „Pamatuju si, že loni jsme mířili do lesíka za Pelhřimovem do takového údolí, kde snoubenci dřív s oblibou randili. Svatba nakonec dopadla dobře, i když foukalo a slavobránu bylo potřeba držet, aby nespadla,“ vybavila si Alena Štěpánková. Byla už i při uzavírání sňatku, kdy ženich a svědci seskočili padákem. Jinak je v Pelhřimově dost v kurzu čerstvě opravená kaple svatého Kříže.

Letos se oddávající zapotí i v Třebíči - při sňatku, který se uskuteční na městské věži. Na vyhlídkový ochoz vede 162 schodů. „Loni jsme pak měli svatbu na rozhledně – vodojemu na Kostelíčku a na vyhlídce v Libušině údolí,“ přidala další netradiční místa mluvčí Irini Martakidisová.

Ve Žďáru svatebčani rádi říkají své ano na Zelené hoře, u hotelu Leopold v Račíně či u hotelu Tálský mlýn.

V Jihlavě je oblíbená kaplička v Plandrech, hotel Gustav Mahler, kaple svatého Antonína v Rounku. „Ale svatba už byla i pod sjezdovkou na Šacberku nebo v zoo,“ prozradil jihlavský mluvčí Tulis. Jak dodal, stává se, že z vysněného obřadu na louce plné květin je pochod blátem v lodičkách. „A na svatbě v zoo matrikářku olízl jeden ze žirafáků,“ přidal nezapomenutelný moment.

V Brodě mají matrikářky taky zážitky se zvířátky. „Docela koukaly, když v jednom případě přinesl snubní prstýnky pes a ve druhém dokonce koza,“ připojila se brodská mluvčí Alena Doležalová.

Klidně postojíme. I po 50 letech

Nejen nové sňatky lidé uzavírají. Oslavují se taky letitá manželství, která úspěšně překonala všechny nástrahy života. V Jihlavě už letos si připomínali jednu zlatou svatbu, v Třebíči 17. února dokonce kamennou svatbu, tedy úctyhodných 65 let soužití.

V Pelhřimově se na podobnou událost chystají. Uskuteční se tento pátek 23. března. „Jedni manželé oslaví zlatou svatbu. Po padesáti letech se sejdou ve stejný den na stejném místě, tedy na naší radnici,“ prozradila matrikářka Alena Šěpánková.

Zaujalo ji, že dvojice stále žije poměrně aktivní život. „Paní snad dokonce dojíždí učit na školu v Praze. A když jsme domlouvali detaily obřadu, manželé uvedli, že nepotřebují židle. Že těch dvacet minut v pohodě postojí,“ podotkla uznale matrikářka.