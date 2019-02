Vysočina - Celkem patnáct týmů ze šesti škol se zapojilo do soutěžní přehlídky Lego Robot, kterou uspořádal Kraj Vysočina.

Roboty z lega v tělocvičně Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava prezentovali žáci sedmých až devátých tříd základních škol napříč Vysočinou. Ze všech okresů neměl zastoupení jen třebíčský.



Tím nejlepším robotem byl nakonec zvolen metací vůz, který postavili žáci brodské Základní školy V Sadech. „Sofistikovaný, multifunkční model zaujal porotu svým nadčasovým designem, důvtipným přístupem k mechanismu zametání a porota ocenila i prezentační schopnosti konstrukčního týmu,“ vysvětlila radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová.



„Náš model neměl žádnou inspiraci. Metací vůz jsme postavili, protože se nám něco namotávalo na motor a začalo to ometat podložku,“ prozradil Aleš Strnad z vítězného týmu a dodal: „Design metacího vozu je náš vlastní, funkce jsme přidávali postupně. Možná v budoucnu vymyslíme něco, co nám bude samo uklízet stůl."



„Vím, že je zbytečné doma uklízet, protože na to existuje metací stroj. Ani nemusím jezdit do Žďáru nad Sázavou na pouť, protože mi špatně může být už jen z pohledu na model atrakce. V budoucnu si také nemusím lámat nehty o dveře auta, protože je budu otevírat nahoru bez strachu o to, že mi je někdo urazí. Moc ráda jsem všechny modely v kategorii C viděla,“ okomentovala projekty v nejvyšší kategorii mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.



Další týmy se pak utkaly v kategoriích, kde nehrála roli originalita robota, ale rychlost a přesnost jeho průjezdu stanovenou tratí. Zvítězili žáci jihlavské ZŠ Rošického a Gymnázia Jihlava. „Letošní přehlídkový ročník jsme vyhlásili z důvodu zjištění zájmu škol o stavění z Lega. Zájmem jsme byli příjemně překvapeni, takže příští rok naplánujeme první oficiální závod,“ prozradila Fialová. K úspěchu v něm pomohou školám nové Lego stavebnice, které všechny přihlášené týmy obdržely.