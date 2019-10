„Krajská konference proběhla hladce. Byl zvolen předseda a potvrzeni všichni místopředsedové, dohromady má nové krajské předsednictvo patnáct členů,“ sdělil předseda vysočinských sociálních demokratů Petr Krčál. Hlavním úkolem vedení nyní bude připravit kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva kraje.

„Všemi hlasy jsme odsouhlasili lídra kandidátní listiny, který má silný mandát a to Jiřího Běhounka. Žádný jiný návrh na lídra ani nepřišel, nedávalo by to smysl,“ uvedl Krčál. „Jiří Běhounek je symbolem stability, je za ním dvanáct let práce bez jakýchkoliv skandálů. Práce, která vedla k rozvoji kraje,“ ocenil místopředseda ČSSD Michal Šmarda.

Revoluce? Ne, evoluce

Současný hejtman poděkoval za důvěru. Podle něj nyní není nezbytné cokoliv měnit. „Po volbách v roce 2008 bylo mnoho názorů, že má přijít revoluce. My jsme šli cestou evoluce a jestliže dnes přijdou naši političtí soupeři s revolučními soupeři, jsem na ně zvědav,“ řekl Běhounek a pokračoval: „Myslím si, že evoluce pro Vysočinu je to nejlepší, co může být, protože revoluční změny jako je kůrovec a sucho stačí dostatečně vyčerpat naše kapacity na to, abychom vymýšleli koniny.“

Další jména kandidátky budou oznámena jednadvacátého března příští rok a ten den bude také představen program. Prozatím je sestaveno Desatero pro otevřený a prosperující kraj, které vzniklo z pera předsedy poslaneckého klubu a náměstka hejtmana Vladimíra Novotného. „Sociální demokracie má řešení pro roky, které nás čekají,“ okomentoval dokument Šmarda.

"Vždy jsme Jihlavu zvýhodňovali"

Konkrétní program bude ještě dotvářen ve spolupráci s veřejností na Vysočině. Je ale jisté, že nejsilnější témata budou sociální oblast, zdravotnictví a doprava. Šmarda poodhalil, že kampaň pak bude potřeba zacílit na jednotlivá místa. „Co funguje ve Žďáru nad Sázavou, nemusí fungovat v Jihlavě,“ řekl. V přesnější komunikaci s veřejností přitom vidí prostor ke zlepšení. „Vždy jsme Jihlavu v kampani zvýhodňovali, už jen proto, že je krajské město a má padesát tisíc obyvatel,“ dodal Krčál.

Jihlavské konference se zúčastnila také ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová: „Kraj Vysočina je ze sociální demokracie nejdál co se týká přípravy voleb do krajského zastupitelstva a také do Senátu parlamentu ČR,“ ocenila. V senátních volbách potom budou kandidovat Michal Šmarda za žďárský obvod a Milan Štěch za Pelhřimovsko.