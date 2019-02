Třebíč - Nový útulek pro opuštěná zvířata v Třebíči postaví stavební firma za 14 milionů a 424 tisíc korun. Vyplynulo to z tendru, který radnice na stavbu útulku vypsala.

Třebíčský zvířecí útulek provozuje město prostřednictvím městské policie. | Foto: Deník/Luděk Mahel

Přihlásilo se do něj pět firem, jedna z nich ale nesplnila soutěžní podmínky, a musela být z tendru vyloučena. „Bohužel to byla firma s nejlevnější cenovou nabídkou, nabízela 13 milionů a 274 tisíc korun," řekl radní Pavel Heřman.

Zakázku od města získá společnost Jemnická stavba, která nabídla zmíněných čtrnáct a půl milionu korun. „Po patnáctidenní lhůtě, ve které mohou účastníci vznést námitky, podepíšeme smlouvu a stavba samotná by se měla zahájit 15. prosince," zmínil Heřman.

Nový útulek bude muset být hotový nejpozději 15. června. Do poloviny příštího roku totiž musí město dosavadní útulek nad zámkem vyklidit, protože pozemek vlastní nový majitel a má s ním jiné záměry. Termín je šibeniční, radní přesto věří v jeho dodržení. „Vzhledem k tomu, že se jedná o práci pod střechou, mohla by to firma stihnout," míní Heřman.

Útulek vznikne v areálu společnosti Esko-T v Hrotovické ulici, v jedné z tamních hal. Venku budou stát kotce se zateplenými boudami a s výběhy. Uvnitř haly bude příjem, karanténní místnost, zděné kotce či místo pro administrativu a pracovníky.

Nový útulek pojme padesát psů a přibližně stejný počet koček. Nyní je v třebíčském útulku třiadvacet psů a dvanáct koček. Radnice zvažuje, že volnou kapacitu nabídne okolním městům a obcím pro umístění zvířat. „Pochopitelně proti hrazení nákladů," dodal Heřman. Poplatek by se měl odvíjet od skutečných nákladů za umístění psa a den. „Kolik bychom účtovali, jsme zatím neřešili," řekl starosta Třebíče Pavel Janata.

Policie případ odložila

Útulek pro opuštěná zvířata v Třebíči provozuje od 1. července loňského roku městská policie. Radnice tím vyřešila nečekanou situaci, ve které se zvířata a zaměstnanci útulku teh-dy ocitli. Útulek do té doby provozovala Liga na ochranu zvířat. Její vedoucí Petr Ondráček však přestal zaměstnancům útulku vyplácet mzdy, neplatil ani faktury za elektřinu. Nakonec přestal s radnicí komunikovat a zmizel beze stopy.

Vedení města se proto obrátilo na policii. Teď dostalo od Police ČR vyrozumění, že případ byl odložen, protože nedošlo ke spáchání trestného činu. Město přitom Lize na ochranu zvířat poslalo dříve 284 tisíc korun, Liga na ochranu zvířat ale nepředložila žádné vyúčtování. „Vyslovili jsme podezření, že ty peníze mohly být zpronevěřeny. Policie nám sdělila, že se náhrady můžeme domáhat v občanskoprávním řízení," popsal radní Heřman.

Zda město do soudního sporu půjde, zatím radní nerozhodli. „Nyní řešíme, jestli budeme žalovat Ligu na ochranu zvířat, nebo Petra Ondráčka," přiznal starosta Pavel Janata. Již dříve připustil, že město se bude svých peněz domáhat všemi dostupnými právními prostředky.