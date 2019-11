„Připravili jsme nový koncept dopravy tak, aby na sebe navazovaly vlaky s autobusy a aby se každý člověk v podstatě z každého místa kraje dostal tam, kam potřebuje. Jsme jediný kraj, který zatím nic takového nemá,“ pokrčil rameny hejtman Běhounek.

Obyvatelé Vysočiny se první části integrované dopravy dočkají už v polovině prosince. „V té době začne fungovat nová desetiletá smlouva s Českými drahami,“ potvrdil Běhounek. Autobusoví dopravci se k jednotnému odbavovacímu systému přidají postupně. S nimi jsou zatím prodlouženy stávající smlouvy o dva roky a dlouhodobé smlouvy se budou soutěžit.

Neznamená to však, že prosincová podoba jízdních řádů bude konečná. „Je to živý proces, který se bude vytvářet další měsíce a roky a pravděpodobně nebude nikdy ukončen. Jestliže budou nějaké linky přetíženy, tak je posílíme, ale jestliže budou některé nevyužity, tak je pravděpodobně upozadíme,“ nastínil Běhounek.

„Chceme optimalizovat jízdní řády tak, aby si vlakya autobusy navzájem neujížděly a aby na jednu jízdenku cestující přejeli celou Vysočinu. K tomu se snažíme domluvit s jinými kraji tam, kde linky překračují hranice krajů. Je naprosto nelogické, aby lidé v Golčově Jeníkově přestupovali, když jedou do Pardubic,“ zdůraznil Běhounek.



Opravdu razantní změny čekají cestující zejména ve vlakové dopravě. „Od 15. prosince se výrazně mění poloha linky R11, což jsou rychlíky jedoucí z Brna přes Jihlavu do Českých Budějovic a Plzně. Z tohoto důvodu se musely změnit i polohy regionálních vlaků tak, aby zůstala návaznost na tento spoj. Vzhledem k tomu, kolik spojů je na něj navázáno, se šíří dominovým efektem do většiny kraje,“ přiblížila Lenka Horáková, ředitelka krajského centra Českých drah.



Autobusoví dopravci tak citelné změny dělat nemohou. „Jsme dohodnuti na dvouletém cyklu, kdy bude docházet k postupnému náběhu na integraci. Nicméně v tomto období autobusoví dopravci nemohou investovat tolik peněz do autobusů, kolik by úplná integrace potřebovala,“ popsal situaci generální ředitel společnosti ICOM Zdeněk Kratochvíl.



„Nevnímáme vlakovou dopravu jako konkurenci. Nikdy nepovedou koleje do každé vesnice. Nyní dochází k rozšíření autobusové dopravy a cestujících skutečně přibývá. Nicméně razantní změna nastane až v těch příštích dvou letech,“ sdělil Kratochvíl.

To potvrdil i hejtman Jiří Běhounek. „Od loňského roku jsme zaznamenali nárůst v autobusové dopravě o tři sta tisíc dospělých lidí,“ doplnil Běhounek.



Díky novému systému bude se částečně promění i směrování části železniční dopravy. „Bylo vypozorováno, že většina lidí cestujících z Havlíčkova Brodu pokračuje ze Světlé dále do Ledče nad Sázavou. Dodnes tam museli přestupovat, nově je vytvořena přímá linka z Brodu do Ledče nad Sázavou tak, abychom lidem cestování usnadnili,“ popsala Horáková.



Podobné je to na trati z Telče přes Kostelec do Jihlavy, případně Havlíčkova Brodu. Zde začnou vlaky jezdit téměř každou hodinu. „Mezi těmito městy budou vedeny přímé vlaky a doprava je zde opravdu velmi zhuštěná. Podařilo se nám dosáhnout téměř hodinového taktu,“ pochvalovala si Horáková.



Dráhy vyhověly také cestujícím na další trati. „Kraj výrazně zahustil železniční dopravu z Havlíčkova Brodu ve směru na Chotěboř a Ždírec nad Doubravou a dosahuje se tam dnes hodinového intervalu. Vyhověli jsme i poptávce po posílení večerních spojů,“ vyzdvihla Horáková.



Pozitivní změny v dopravě by přivítal i jeden z účastníků diskuse, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. „Měl jsem dnes být v Jihlavě o půl deváté a přemýšlel jsem, že bych jel veřejnou dopravou. Měl jsemv podstatě dvě možnosti. První, že bych v 6.07 hodin vyjížděl autobusem z Nového Města na Moravě, v 6.39 bych přestupoval v Bobrůvce, kde bych měl pouhou minutu na přestup. Dále bych přestupoval ve Velkém Meziříčí a do Jihlavy dojel v 8.20,“ uvedl příklad Šmarda.

„Druhá možnost je, že bych využil České dráhy. Vyjížděl bych z Nového Města v 7.04 hodin a se dvěma přestupy bych byl v Jihlavě v 8.32 hodin. To už je ale pozdě, takže tato možnost padá,“ pokračoval Šmarda. Nový systém vítá. „Pokud bych si v Bobrůvce nemusel kupovat novou jízdenku, tak by to přínos byl,“ svěřil se Šmarda.



Ačkoliv v jednotlivých krajích integrovaný systém funguje, mezi kraji už nic takového neexistuje. „Každý kraj má svůj systém a dělá, jako by kolem něj ti druzí neexistovali. Myslím si, že tady malinko selhává stát a právě nespolupráce mezi jednotlivými kraji je největší problém. Přitom stejně bude časem potřeba integrovat dopravu v celé republice,“ zamyslel se Šmarda.



„Smysluplné dohody končí na hranici kraje. Dopravu je potřeba sjednotit. Když mám někde málo času na přestup a jsem z jiného kraje, tak to nebudu riskovat, a pojedu raději autem. Přitom Vysočina je krásný region, který si zaslouží, aby sem lidé jezdili více,“ připojil svůj pohled Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.