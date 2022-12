Většina členů je z Jihlavy a tak se krampusové jen chtěli doma ukázat. Udělat lidem radost, vyfotit se s nimi, a to bez nároku na honorář. „Nevyplatilo se nám to. Měli jsme problémy při focení nebo ve větším davu. Romské děti, teenageři, nás obtěžovali, tahali za zvonky, za rohy, někteří z nás schytali i kopance. Ale říkali jsme si, že jsme dospělí, tak to rozchodíme,“ uvedla pro Deník Martina Dědková Chromá ze spolku Krampus Ericius.

Nabízí se otázka, proč krampusové nepoužili řetězy, které měli po ruce. „Nemůžeme se chovat jako, s prominutím, hovada. Nechceme nikomu ublížit. To bychom dělali hodně špatné jméno nejenom nám, ale všem krampusům v republice,“ vysvětlila Chromá. Maximálně tak dostal nějaký z mladíků ocasem.

To nejhorší však mělo ještě přijít. Skupina čertů se totiž kvůli davu rozdělila a část mířila do garáží Cityparku. „Pronásledovala je skupinka dětí Romů. Došlo k tomu, že fyzicky napadli syna jedné z našich masek, čertice,“ řekla Dědková Chromá a pokračovala: „Odlákali maminku, nějakým způsobem jí zaujali, co jsem slyšela, a schytal to malý. Byl nejslabší článek celé skupinky, tak se na něj zaměřili.“

Chlapec dostal několik ran do hrudníku, vše ale nesl špatně hlavně psychicky, rozbrečel se. „On je to strašně hodný, tichý kluk, skromný,“ mrzelo Martinu Dědkovou Chromou. Jeho matka následně kontaktovala policii, celá věc se řeší také se správou Cityparku, která má záznamy z kamer.

Oznámení policie přijala a šetří ho, potvrdila mluvčí Jana Kroutilová. Součinnost přislíbil i Citypark. „Pokud budeme oslovení Policí České republiky se zájmem o kamerové záznamy, rádi ji je poskytneme,“ sdělil mluvčí Jakub Velen. Ve městě pak jsou další kamery městské policie, i z nich bude záznam.

Nyní už bude spolek Krampus Ericius rozumnější. „Lidi jsou různí a takové výrostky potkáte všude, ale takto organizovaně jsme to ještě nezažili. Stává se, že nám řeknou něco vulgárního, ukazují gesta, ale nikdo nás nikde fyzicky nenapadl. A aby někdo kopal někoho v masce, kdo nemá možnost se bránit, s tím jsme se vůbec nesetkali,“ vzpomněla Dědková Chromá s tím, že děkuje všem slušným Jihlavanům.

Jestli se Krampus Ericius do krajského města Vysočiny vrátí, tak zřejmě mimo náměstí. „Zkusíme sehnat sponzory a nechat dát plůtky. Už jen kvůli ochraně masek, jsou v nich velké peníze. Budeme rozumnější,“ uzavřela Martina Dědková Chromá. Ostatně fanoušci spolku už se na sociálních sítích vyjádřili, že je příště ochrání.