Jihlava – Sedíte v čekárně na pohotovosti, není vám zrovna do zpěvu a všimnete si, že pacient vedle vás fotí a dělá videa. Tak tomu by měl být nyní v Nemocnici Jihlava konec. Jde o novinku, která chce ochránit soukromí pacientů i personálu.

Novinka. V jihlavské nemocnici se množily případy, kdy si pacienti či návštěvníci natáčeli dění v čekárnách na urgentním příjmu. Vedení nemocnice nechalo instalovat cedule. | Foto: Monika Zachrlová

Proto byly na urgentním příjmu jihlavské nemocnice instalovány cedule. Upozorňují pacienty, aby nefotili a nenatáčeli.

Situace se v posledních měsících stala již neúnosnou, denně se v zázemí urgentního příjmu objevil pacient, který natáčel ostatní pacienty nebo personál při práci: „Někteří pacienti sdílejí videa či fotografie na veřejných stránkách. Jde o personál i pacienty. Kdo by chtěl být na internetu ve stavu, kdy ho přivezou záchranáři," položila otázku vrchní sestra urgentního příjmu Hana Hladíková.

Vývěsky se objevily právě kvůli jednotlivcům, kteří fotí a natáčejí přímo v ordinacích, nebo na expektačních lůžkách, kde jsou také další pacienti. „Trestný čin to sice není, ale jde o zásah do práv jednotlivce. Mohla by být v některých případech zvažována žaloba na ochranu osobnosti," uzavírá právník Petr Navrátil.

Zda budou cedule úspěšné, ukáže až praxe v následujících týdnech.