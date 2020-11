Unikátní laserový detekční systém nově tvoří neprodyšnou sít nad objekty Jaderné elektrárny v Dukovanech. Nové prvky ochrany vzdušného prostoru mají předejít hrozbám přicházejícím ze vzduchu, které mohou znamenat například drony.

Nový laserový systém, který chrání prostor vybraných budov Jaderné elektrárny Dukovany proti dronům a jiným hrozbám přicházejícím ze vzduchu. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Zdroj: Archiv Jaderné elektrárny DukovanyLaserové paprsky nad elektrárnou vytváří neviditelnou zónu, tvarem připomíná vějíře. „Systém je založený na laserových detekčních systémech, které vystřelují paprsky do prostoru kolem sebe. Během jednoho otočení vystřelí okolo 3600 paprsků, a to vše zhruba dvacetkrát za vteřinu. Laserový puls letí až do 300 metrů v okolí. Jakmile narazí na pevnou překážku, vrátí se zpět do detektoru. Operátor potom v počítači vidí čas letu, ze kterého dokážeme poznat jak daleko předmět je, kde a jak rychle se pohybuje,“ vysvětlil Martin Vojtek ze společnosti, která laserový systém na Dukovanech instalovala.