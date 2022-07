V druhé polovině festivalu na zámek zavítají i velké české hvězdy rocku a jazzu jako jsou Framus Five, Buty a Dan Bárta & Illustratosphere. O zakončení Prázdnin v Telči se tentokrát po dvouleté pauze postarají Melody Makers v čele s Ondřejem Havelkou.

Na Panském dvoře budou letos koncerty pod širým nebem a to od pátého do sedmého srpna. „V pátek ji otevře jedinečná funková a mnoha Anděly ověnčená kapela J.A.R. a v neděli ji uzavře nenapodobitelná Mňága & Žďorp,“ řekl produkční víkendové a klubové scény Vojtěch Kolář a pokračoval: „Na sobotu jsme pak připravili jedinečný večírek s progresivními slovenskými kapelami. Zahrají indierockoví Billy Barman, garážovka Korben Dallas a souloví Bad Karma Boy. Všechno to jsou uskupení s výraznými pěveckými talenty v čele, s poutavými texty a současným zvukem.“

Letos bude v rámci festivalu k vidění také výstava fotografií a interaktivní putovní výstava v ulicích města. Otevře se také nová šansonová scéna na břehu Štěpnického rybníka. Stejně jako loni nebudou chybět pohádky v parku, koncerty na náměstí, tvůrčí dílny nebo klubové koncerty.

Letošní ročník bude pro rodinný hudební festival Prázdniny v Telči výjimečný, slaví totiž čtyřicet let od svého založení. „První ročník byl jen takový pokus. Že by se Prázdniny v Telči jednou mohly stát takovým festivalem, jakým jsou dnes, jsem vůbec nečekal,“ vzpomněl zakladatel festivalu Milan „Medvěd“ Kolář a dodal: „Za těch čtyřicet let v Telči vystoupilo přes tisíc kapel a umělců na více než dvou tisících vystoupení.“