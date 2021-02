Nejhorší sezona. Zasněžovali jsme, pak přišla další rána, zní z Kadlečáku

Byla to pro nás další velká rána, ale bohužel nic nezmůžeme, krčí rameny Jaroslav Kaiser, předseda lyžařského spolku Kadlečák u Světlé nad Sázavou. Ještě v neděli dopoledne to totiž vypadalo, že by v pondělí mohli spustit vlek. Večer však tyto naděje padly.

Jaroslav Kaiser, předseda lyžařského spolku Kadlečák u Světlé nad Sázavou. | Foto: archiv Jaroslava Kaisera

Na lyžaře byli připravení. „Moc jsme se těšili. Když jsme se dozvěděli, že sněmovna neprodloužila nouzový stav, tak jsme pustili zasněžování a začali připravovat areál na otevření. Bohužel marně,“ stýská si Kaiser. Vzhledem k aktuálnímu počasí ho situace mrzí o to víc. „Nepamatuji, že bychom vlek někdy vůbec nepustili. Je to rozhodně nejhorší sezóna vůbec. Tím spíš, když se musíme dívat, jaké úžasné podmínky pro lyžování panují,“ říká posmutněle. Ve Vilémovicích na Havlíčkobrodsku přibyly nové chodníky Přečíst článek › Pro návštěvníky teď alespoň připravují běžecké stopy. Ti je na oplátku mohou podpořit dobrovolným příspěvkem, který pošlou na účet spolku. „Myslím, že přímo zánik nám nehrozí. Děláme vše ve volném čase a nemáme zaměstnance, takže snad vydržíme do další sezony,“ dodává Kaiser.