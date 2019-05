„Malý lenochod narozený 29. dubna se má zatím čile k světu, ale právě protože bychom ho rádi úspěšně odchovali a představili návštěvníkům, byli jsme nuceni pavilon Hacienda Escondido dočasně uzavřít, aby se matka i mládě zbytečně nestresovali,“ vysvětlil mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč.

Podle ředitele zoo Jana Vašáka bude pavilon uzavřený ještě asi dva týdny. Pak by se mohl otevřít pro menší skupinky návštěvníků. "Je to třetí mládě, které se páru lenochodů narodilo. Bohužel s tím prvním ani druhým to nedopadlo dobře. Proto jsme nyní opatrnější. Nejdříve musíme vyzkoušet, jak bude zvíře na návštěvníky reagovat. Matka se o malého stará, nyní začíná žrát sám, uvidíme, jak to zvládne," doplnil Jan Vašák.

Lenochod však není sám. Třeba malí plameňáci růžoví jsou zatím na kuželovitých hnízdech, zatímco loriové mnohobarví horští po dvou měsících už spolu se svými rodiči létají. Odchov puštíků bělavých pak překvapil i samotné chovatele.

„Ze savců můžeme jmenovat třeba pět koťat vzácných koček arabských v zázemí zoo, v expozicích jsou k vidění malé kapybary, lemuři kata, lemur černý a malé drápkaté opice,“ řekl Maláč a pokračoval: „V pavilonu žiraf jsou k vidění dva odchovy gundi saharských, zatímco dvojčata fenků tamtéž svoje boudy ještě neopustila, protože je uvnitř bedlivě hlídají rodiče.“