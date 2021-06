Cyklostezka Třebíč -Slavice se dočká nového povrchu. Přinese to ale dopravní omezení v zahrádkářské kolonii. Hned po cyklostezce začne stavba kruhového objezdu v křižovatce ulic Rafaelova, Manž. Curieových a U Obrázku.

Zde by měl být kruhový objezd | Foto: Deník/Ivana Říhová

„V první etapě, od 14. do 20. června bude uzavřen krátký úsek při rekonstrukci propustku u zahrádkářské osady. Od 22. do 30. června bude zrekonstruovaná silnice v celém úseku, to znamená od křižovatky ulic Na Hvězdě, Vltavínská a Antonína Kaliny po obec Slavice, za plné uzavírky cyklostezky,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.