Otazník visí nad počasím. Česko totiž zastihla obleva a na Štědrý den má být až osm stupňů. Technický sníh sice odolává vysokým teplotám lépe než ten přírodní, horší je to v případě deště. „Technický sníh je odolnější, máme ho v tuto chvíli dost. Teplota nás až tolik neohrožuje, ale když do toho začne pršet, mizí před očima,“ potvrdila Magda Vaňková, která provozuje sjezdovky v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku.

Nemocnice v Pelhřimově opět doporučuje nosit roušky. Další zakazují návštěvy

Na obou sjezdovkách se ještě o víkendu věnovali výrobě sněhu, aby ho měli co nejvíce. První lyžaře na oba svahy pustili v úterý. Zapnout znovu děla na výrobu sněhu bude zřejmě nezbytné. „Kvalita sněhu, když proprší, není taková, jakou bychom si představovali. Chceme mít krásný, suchý, kyprý sníh a zasněžovat tak určitě budeme,“ řekla Vaňková s tím, že děla už budou pracovat jen přes noc, aby se ve dne mohlo bez omezení lyžovat.

Kdo má rád volnou sjezdovku, neměl by dlouho otálet. O Vánocích bývá na svahu méně lidí, stejně tak tento týden. „Včera luxusní, upravený, přimrzlý a hlavně sjezdovku pro sebe. Kdo nejel, prohloupil,“ zhodnotil ve čtvrtek odpoledne lyžovačku na Čeřínku Václav Lisa z Rohozné. Magda Vaňková vypozorovala, že i když se v Lukách a na Křemešníku bude jezdit každý den, obvykle se sezóna rozjíždí až po šestadvacátém prosinci.

Novinky pro běžkaře na Žďársku: přehledný web a možnost přispět na úpravu tratí

Podobně to vidí i Jiří Pálka z Fajtova kopce ve Velkém Meziříčí. „Když vidíte ty lidi, kteří nemohou přejet přes parkoviště u nákupních center, je jasné, že ti lidé jsou dneska jinde. K nám historicky vždycky jezdí až od toho sedmadvacátého,“ uvedl. Aktuální plány hovoří o volném Štědrém dni. Hned další den ale začne platit provozní doba od půl deváté do dvaceti hodin a ta by měla trvat až do třicátého prosince.

O blížícím se konci hovoří v Lyžařském areálu Kadlečák u Světlé nad Sázavou. „Myslím, že ještě tak zítra a budeme končit. I tady už pršelo, nikdo nechodí, dneska tu bylo dvacet, možná deset lidí. Necháme to ještě zítra, když jsou ty prázdniny, a pak budeme čekat, až se zlepší počasí,“ smutnil ve čtvrtek Jaroslav Kaiser ze sjezdovky. Kdy se vlek opět rozjede si netroufá odhadovat. „Až se ochladí. Teď jsem slyšel, že teplo má být až do konce roku, tak nevím. Sněhu máme dost, ale ten déšť a teplo tomu nepomáhá,“ uzavřel.