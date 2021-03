„Pravidelně se stává, že pacienti, kteří jdou do centra na očkování, přijedou s velkým předstihem. Vyhrazené parkoviště se hned zaplní. Řidiči mají problém při vjezdu i odjezdu,“ popsala situaci policejní mluvčí Dana Čírtková.

To ale není nejhorší. Do očkovacího centra přijíždějí hlavně důchodci. Ti mají asi obavy, že by se na ně očkování nedostalo.

Takže si podle Čírtkové krátí čas, než přijdou na řadu, debatou ve skupinkách, přesto že to pravidla locdownu zakazují. „Nevím, jakým způsobem očkovací centrum funguje, ale jestli jsou pacienti objednaní na určitou hodinu, měli by časy už s ohledem na pořádek dodržovat,“ poznamenala Čírtková.