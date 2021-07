Začněme otázkou, která se přímo nabízí. Co to vlastně je, zmrzlinárna?

Je to místo, kde se dá koupit a vychutnat dobrá zmrzlina.

Zmrzlinu ale v létě nabízí téměř každá cukrárna. V čem je jiná ta, kterou si lidé mohou dát ve zmrzlinárně?

Jiná je v technologii výroby. My používáme stroj, který kontinuálně domražuje a to je obrovský rozdíl oproti zmrzlině, která se prodává v cukrárnách z vaniček. Dotváří se podobně jako když točená zmrzlina vzniká šokovým zmražením přímo při výdeji z pákového stroje.

Nepochybně jde vedle technologie také o použité suroviny. Dá se už jen podle chuti poznat, jestli bylo použité skutečné ovoce nebo pouze aroma?

Musíme rozdělit zmrzliny na smetanové a ovocné. U smetanovýchse to poznat většinou dá. U ovocných si myslím, že je to poznat hned. Barva zmrzliny je přirozená, chuť je výrazná, souvisí přitom s vyzrálostí ovoce.

Nakupujete od místních pěstitelů nebo je jednodušší dojet do supermarketu a nakoupit všechno ovoce tam?

Proto, že děláme zmrzlinu z čerstvého ovoce, je důležitý zdroj. Máme stabilní dodavatele, třeba jahody už osmým rokem bereme od pana Šantrůčka z České Bělé. Dodává nám je ve fázi vrcholné zralosti, sezona je krátká a o to náročnější je zpracování. Ale čas ukazuje, že se to vyplácí. Lidé jsou nám věrní a zákazníci přibývají.

Je to tedy tak, že během sezony zamrazíte jahody a z nich pak vyrábíte zmrzlinu po zbytek roku?

My uděláme do zásoby hotové sorbety, máme vysokokapacitní mrazicí box. Pak už zmrzlinu prodáváme. A samozřejmě se výrazná část stíhá prodat ve fázi čerstvého ovoce – z výroby to jde rovnou k zákazníkům. Zrovna teď o prodlouženém víkendu v zoo byla rekordní návštěvnost a také obrovská spotřeba naší zmrzliny.

Prozradíte, kolik jste v zoologické zahradě prodali zmrzliny během zmíněného prodlouženého víkendu?

Řádově jsou prodeje v zoo v desítkách kilo zmrzliny denně, tentokrát to ale šlo přes stovku. Vycházelo to na dvě zmrzliny za minutu a to je opravdu na hranici ne stroje, ale personálu. Je to extrém, za který jsme ale rádi, pomůže nám to vyrovnat se s ekonomickými důsledky covidu.

Vít Obrdlík otevřel v Jihlavě první zmrzlinárnu v Komenského ulici. Zmrzlinu pod značkou Snová si totiž mohou dát i v Zoo Jihlava nebo nově u zmrzlinového kola přímo na náměstí.Zdroj: Deník/Martin SingrMáte vysledované, která příchuť je mezi zákazníky nejvíce oblíbená?

Většinou to tak bývá, že co je nejvíce pracné, to lidem nejvíce chutná. Jsou to jahody a jahodový sorbet, kde je obrovský podíl ruční práce.

A co místní specialita, kokosová zmrzlina s rumem? Je o ní zájem? Třeba na internetu jí ani nenabízíte.

Nemáme jí v kelímcích, protože se rum ze zmrzliny během dlouhodobějšího skladování ´vypařuje´. Zatím nevíme, jak to vyřešit a tak jí máme jen v čerstvém stavu jako fresh zmrzlinu.

Přemýšlíte o nějakých dalších příchutích, třeba také s alkoholem nebo i bez něj?

Nápadů je spousta, ale většinou je to tak, že když se rozeběhne sezona, není prostor na experimenty. Byť jsme si na jaře říkali, že musíme rozšířit nabídku a přidat nové druhy, k těm úvahám se vrátíme zase na podzim.

Takže letos nebude žádná novinka?

Ne tak docela. Jsme předběžně domluveni s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů, že bychom letos udělali festivalovou zmrzlinu. Nápad na druh už je, měla by být k mání už koncem srpna

Nedá mi to nezeptat se na šmoulovou zmrzlinu, která je oblíbená u dětí. Co to ale vlastně je? Jen chemické směs?

Barva se dá vyrobit jakákoliv, chuť také. A zrovna barva je, řekl bych, jedním ze základních kritérií při výběru. Ta modrá barva naděje prostě děti přitahuje (smích). Je populární, ale u nás si takovou zmrzlinu nikdy nikdo nekoupí.

To asi až tolik nevadí. Co naopak nabízíte, to je vedle špachtlové zmrzliny i točená. O jakou je větší zájem?

Točená zmrzlina, to je fenomén Česka, asi osmdesát procent spotřeby zmrzliny v České republice se prodá ve formě točené zmrzliny. Ale ten trend se mění a souvisí to s tím, že se zmrzliny kvalitativně zlepšují. To je pro zákazníky jednoznačně pozitivní.

Venku mne zaujal zmrzlinový stánek na kolečkách – chystáte se špachtlovou zmrzlinu nabízet na ulici?

Ano, koupili jsme letos zmrzlinové kolo a vyrážíme do jihlavských ulic. Přes léto budeme na náměstí, kolo nám pomůže rozšířit naši sortimentní nabídku. Snažíme se vybalancovat druhy tak, aby nabídka byla co nejpestřejší. Náš stroj ve Snové má kapacitu osm druhů, vyrobit jich ale lze daleko více.

Vít Obrdlík otevřel v Jihlavě první zmrzlinárnu v Komenského ulici. Zmrzlinu pod značkou Snová si totiž mohou dát i v Zoo Jihlava nebo nově u zmrzlinového kola přímo na náměstí.Zdroj: Deník/Martin Singr

Když to srovnáme – náměstí, zoo, zmrzlinárna. Kde je největší zájem o zmrzlinu?

To pořád nejsem schopný relevantně srovnat, na náměstí jsme začali v červenci, předtím jsme byli v parku Gustava Mahlera. Kolo je ale pořád věc nová, Jihlava ho objevuje. Tady ve Snové je to tak, že si k nám lidé hledají cestu, za dobrou zmrzlinou rádi přijdou. A zoo je závislá na počasí, pak prodeje kolísají. Není dobré ani moc horko, to jsou všichni u vody a pak do toho zasahuje covid, který redukuje návštěvnost.

Jak postupujete, když v létě přijde studená fronta, několik dní je chladno a zmrzlina nejde na odbyt?

Zmrzlinu připravujeme na jednotky dnů dopředu, na týden to nejde. A podle prodejnosti na to reagujeme, já tomu říkám stav dynamické rovnováhy – pořád balancujeme, aby to bylo správně. Počasí je faktor, který do toho zásadním způsobem vstupuje, sledujeme pořád předpověď. Zmrzliny děláme tolik, aby se to stihlo prodat, když je teplejší počasí, děláme více a už máme i zkušenosti z provozu. Pokud by se náhodou něco stalo, není problém zmrzlinu šokově zamrazit. To je důležitá fáze ve výrobním procesu., Konzistence zmrzliny pak zůstává stejná jako v čerstvém stavu.

A opačná situace, když se nečekané oteplí? Musíte někdy zákazníkům navečer říkat, že zmrzlina už není?

Stává se u sorbetu, že některý druh dojde. Je to pochopitelné, i když se snažíme, aby se to nestávalo (úsměv). Tam je těžké odhadnout spotřebu a to mluvím hlavně o zoo, kde může návštěvnost kolísat v řádu tisíců denně. Ne vždy se nám tam podaří odhadnout zájem a někdy zmrzlina dojde.

Co se sorbetů týká, dá se doma vyrobit tak dobrý jako ve speciálním stroji?

Technologie výroby je důležitá, ale spousta domácích zmrzlinovačů poskytuje slušnou kvalitu. Řada známých se na mě obrací a ptají se, co by měli pořídit za zmrzlinový stroj domů. Já jím říkám, ať si ji radši přijdou koupit k nám (smích). Je pravda, že v průměrné kvalitě se dá vyrobit poměrně dobrá zmrzlina. Záleží na vstupních surovinách, ty člověk nesmí ošidit. Základ je dobré, plnotučné mléko a dobrá smetana, 33 procent tuku je podle mě ideální. A pak je potřeba vychytat postup, je to o zkušenostech.

Sorbet, který je bez mléka, se tedy doma asi vyrábí podstatně lépe, že?

Určitě. U sorbetu je ale obrovský rozdíl, když se zmrzlina šokově zamrazí nebo se dá jen do mrazáku v domácích podmínkách. Když se domražuje dlouho, vytvoří se v ní ledové krystaly a ty výrazně změní konzistenci. Zmrzlina pak nebude tak dobrá, bude to tvrdá zmrzlá ledová kostka.

Blížíme se ke konci rozhovoru, chtěl bych se ještě zeptat, jestli sledujete konkurenci? Třeba ve Vílanci se lidí ptají, jakou příchuť by si chtěli v dalších dnech dát, v Třebíči kombinují gin s dalšími příchutěmi. Je to pro vás inspirace?

Konkurenci sledujeme, ale ne dramaticky. Snažíme se soustředit na sebe. Já přeji každému štěstí. Pokud se dělá zmrzlina poctivě, zákazníka si najde. S alkoholem ale chceme pracovat více, máme další plány. I tento prostor bychom chtěli dál řešit, máme tu představu mimosezonního provozu.

Budete tedy prodávat zmrzlinu i na podzim a v zimě? Nebo se to nevyplatí?

Mimosezonní koncept jsme vymyšlený měli, loni jsme ho kvůli covidu nerealizovali, letos bychom rádi. Zatím nebudu prozrazovat více, ale máme zmrzlinu v kelímcích, provozujeme e-shop, který věřím, že se po létě ještě více rozeběhne. Máme tu tým šikovných děvčat, které budou rozvážet zmrzlinu po celé Jihlavě. Budeme se snažit naplnit náš sen, být v každé jihlavské mrazničce (smích).

Proč jen v jihlavské a ne na celé Vysočině?

Tam už narážíme na problémy s distribucí. Je to sice trvanlivý produkt, ale má své limity. Šlo by spíše o to spojit síly s někým větším, ale tak daleko, abychom do toho šli, ještě nejsme.

Takže do supermarketů se nechystáte?

Nevyrábíme produkty pro retailový trh. Spíše pokukujeme po konkurenci, která dodává na rohlík.cz a podobně, to by mohla být cesta do budoucnosti.

Ani stánek někde v nákupní zóně vás neláká?

Ne, oslovovaly nás cukrárny, které chtěly naše zmrzliny v kelímku, nakonec to nedopadlo asi kvůli covidu. Ale přímá cesta k zákazníkovi je pro nás zatím dostatečná. Náš koncept chceme rozvíjet a hledat distribuční cesty přes zavedený rozvoz potravin.

Co byste závěrem vzkázal čtenářům?

Ať mají krásné léto a všichni zvládneme tuto podivnou dobu. Ať chodí na dobrou zmrzlinu a sami přemýšlí nad tím, jak mohou přispět k tomu, abychom covid porazili. Věřím, že se potkáme ve Snové.

Vít Obrdlík otevřel v Jihlavě první zmrzlinárnu v Komenského ulici. Zmrzlinu pod značkou Snová si totiž mohou dát i v Zoo Jihlava nebo nově u zmrzlinového kola přímo na náměstí.Zdroj: Deník/Martin SingrVít Obrdlík

- narodil se 22.9.1976 v Dačicích, nyní žije v Jihlavě

- je ženatý, má dvě děti

- zmrzlinám se věnuje už osm let

- jeho oblíbenou příchutí je pistáciová