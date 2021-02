Budova je rozdělená do tří částí, momentálně radnice dokončuje opravu středního traktu. „Tato část objektu byla nejvíce zničená, de facto byla totálně vybydlená. Jde o kulturní památku, takže jsme k tomu podle toho přistupovali,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku města Petr Kafka.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPři rekonstrukci zůstal původní jen obvod budovy a nosné zdi. „Všechny ostatní příčky a zdi šly dolů. Když jsme s opravou začínaly, byly tam vytrhané parkety nebo díry ve zdech,“ nastínil Kafka.

Na objektu dělníci pracují od roku 2019, hotovo by mělo být letos v květnu. „Jde o velkou stavbu, kde budou dvě patra po čtyřech bytech. Velikostně jsou zhruba stejné, od čtyřiceti do pětačtyřiceti metrů čtverečních a jsou řešeny jako dva plus kk. Vznikl i suterén, kde jsou sklepní kóje, kočárkárna nebo společenská místnost.,“ vyjmenoval vedoucí odboru.

Opravou prostřední části práce neskončí. „Máme naprojektovanou i další část budovy. Momentálně hledáme vhodné dotační tituly a rozhodujeme zda je využít nebo to financovat z vlastních zdrojů. Našim cílem je, aby v budoucnu byl celý komplex opravený, což pomůže i příjezdu do Náměště, kde to tvoří dost dlouhou uliční část. Rekonstrukce čeká i vnější fasádu, což pomůže zlepšit vnímání této budovy v zámeckém areálu, která doposud byla takovou Popelkou,“ doplnil Kafka.

Některé by mohla zaskočit poněkud vyšší cena přestavby. „Dalo by se říct, že za devatenáct milionů jsme mohli postavit osm zcela nových bytů, ale jde o kulturní památku a nám šlo o zachování toho objektu, takže proto jsme se rozhodli pro tuto investici,“ objasnil Petr Kafka.