Věděl, že je pozitivní na koronavirus, přesto šel krást do jednoho z jihlavských supermarketů. Při krádeži ho přistihla ochranka. Chtěl se pomstít tím, že si sundal respirátor a snažil se na ostrahu obchodu plivat. To si zaměstnanec obchodu nenechal líbit.

Pouta, zatýkání - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V obchodě se strhla potyčka, ze které nakonec odešel jako poražený právě zloděj, Vladimirs Georgijanovs z Lotyšska. Soud v Jihlavě ho totiž poslal minulý týden na tři roky do vězení za pokus o těžkou újmu na zdraví a šíření nakažlivé nemoci. Po odpykání trestu čeká cizince vyhoštění ze země. Do České republiky se nebude smět vrátit příštích pět let. Rozsudek je pravomocný.